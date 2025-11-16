馬國公寓保安性侵貓咪被撞見 竟把貓咪從4樓丟下

馬拉西亞昨天發生一名公寓保安性侵貓咪事件；圖為可愛貓咪示意照，非當事貓。讀者提供



馬來西亞莎阿南市警方今天（11/16）逮補一名涉嫌性侵貓咪的噁男，案發於昨天，一棟公寓住戶發現一名噁男在公寓4樓，全裸性侵一隻貓咪，住戶意圖制止時，噁男竟將貓咪從4樓丟下，大馬警方今天逮補噁男，他是33歲尼泊爾籍男子，為公寓保安。

馬來西亞《星報》今報導，本案發生於雪蘭莪州莎阿南市（Shah Alam）哥打哥文寧（Kota Kemuning）一棟公寓，住在公寓的一對夫妻，昨天目睹4樓處一名赤裸男子，疑似正性侵一隻貓咪。

莎阿南警區主任署理警監恩博爾（Ramsay Embol）說，丈夫當時衝到現場要制止該噁男，「但該男子將貓拋下樓後逃離現場」。恩博爾今天表示警方已於凌晨逮捕33歲尼泊爾籍男子，他是該公寓保安人員，犯案時酒醉。

《星報》指被丟下樓的受害貓咪據信存活，但不知所蹤。警方依依《刑法》377條（違反自然秩序的性行為）及428條（殺害、毒害、殘害或使任何一隻或多隻動物失去作用），對噁男展開調查。

