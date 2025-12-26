馬國前首相納吉「一馬弊案」今裁定！4項濫用職權罪與21項洗錢罪「全部成立」

馬來西亞前總理納吉（Najib Razak）涉及「一馬弊案」，今日裁定全部罪名成立。 圖：達志影像/美聯社

[Newtalk新聞] 馬來西亞前總理納吉（Najib Razak）涉及一馬發展公司（1MDB）弊案的第二起重大審判於今（26）日宣判結果，法院裁定納吉全部罪名成立，包括4項濫用職權罪與21項洗錢罪。

據《半島電視台》報導指出，現年72歲的納吉被控在擔任總理、財政部長及1MDB顧問委員會主席期間，濫用職權，將約22億馬來西亞令吉（約5.39億美元）資金，從國家主權基金1MDB非法轉入個人帳戶。檢方認定，相關行為發生於十多年前，涉及直接挪用國家資產。

據報導整理，這起案件被視為納吉涉案以來最關鍵的審判，因為本案不只直接牽涉1MDB核心實體，且涉案金額遠高於先前案件。整體司法程序歷時7年，期間傳喚多達76名證人出庭，包括納吉本人。

而納吉另一起「一馬案」早在2020年就遭判刑12年，涉及挪用約990萬美元資金，該刑期後續經赦免程序減為6年。對於一馬弊案爭議，納吉曾於去年公開道歉，坦承在任內處理失當，但在本次審理中仍主張，自己是遭已潛逃海外的馬來西亞金融人士劉特佐（Jho Low）誤導。

《半島電視台》引述學者分析指出，英國諾丁漢大學亞洲研究院榮譽研究員布里奇特・威爾許（Bridget Welsh）表示，一馬弊案的相關金融犯罪結構複雜、層層交織，導致案件理解與審理進程格外漫長。

此外，《半島電視台》也引述《路透社》報導內容指出，主審法官塞奎拉（Collin Lawrence Sequerah）在庭上表示，相關證據顯示，納吉與劉特佐之間存在「明確且緊密的連結」，劉特佐被認定是納吉在相關金流操作中的「代理人與中介角色」。

