馬國前首相納吉「一馬弊案」關鍵判決將出爐！ 外媒：恐牽動安華政府穩定

[Newtalk新聞] 馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）涉及的一馬發展公司（1Malaysia Development Berhad，1MDB）鉅額貪腐案，今（26）日將迎來關鍵宣判，是否就其另外 4 項貪污罪與 21 項洗錢罪名作出有罪裁定。據外媒報導認為，判決結果可能也會衝擊現任首相安華（Anwar Ibrahim）所領導的聯合政府穩定。

《路透社》報導，現年 72 歲的納吉，因 1MDB 相關案件，已於 2020 年被判貪污與洗錢罪，並在 2022 年入獄服刑，原刑期為 12 年，後經由國王主持的特赦委員會減刑為 6 年，最早預計於 2028 年出獄。調查單位指出，1MDB 約 45 億美元遭不法挪用，其中逾 10 億美元遭控流入納吉個人帳戶。納吉本人雖曾就「處理不當」公開致歉，但始終否認犯罪，強調自己遭 1MDB 高層與潛逃中的金融掮客劉特佐（Jho Low）誤導。

在最新一案中，法院將裁定納吉是否涉及約 22 億令吉（約 5.39 億美元）的非法資金轉移。若全數罪名成立，單一指控最高可判 15 至 20 年徒刑，並處以最高達涉案金額 5 倍罰款。不過，即便遭判有罪，相關刑責仍可能因上訴程序而暫緩執行。

《路透社》報導則提到，判決前夕，納吉才剛遭法院駁回「居家服刑」聲請。納吉主張，前任國王曾另行發布附加諭令，允許其在家服刑，但法院認定，該文件未經憲法規定的特赦委員會程序審議，依法不具拘束力。目前，納吉律師已表明將提出上訴，並指該裁定恐削弱馬來西亞君主赦免權的憲政地位。

納吉所屬的巫統籍部分領袖也表示不滿法院決定，甚至公開呼籲，重新檢視與安華政府的合作關係。巫統青年領袖阿克馬爾（Akmal Saleh）更直言，若持續留在聯合政府，恐有損政黨尊嚴，不如退回反對黨角色。

安華則呼籲各方冷靜面對司法結果，強調不應藉由判決結果製造政治對立，並再次重申，政府不會介入司法程序。

