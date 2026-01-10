馬國北海歲末祝福 演繹說法傳承心燈

馬來西亞慈濟2025年度歲末祝福，在北海PICCA會展中心舉行，吸引7500人共襄盛舉。慈濟志工用心準備手語和話劇演繹，以及適合各個年齡層的體驗活動，讓出席的民眾，從場內到場外，都能收穫心靈感動而歸。

慈濟2025年度歲末祝福，一連四個場次在在北海PICCA會展中心舉行，將近7500人次共襄盛舉。

檳城雙溪浮油州議員 彭心慈，高度肯定慈濟的慈悲行動，尤其為腎友照護的長期付出。

檳城雙溪浮油州議員 彭心慈：「最感觸的就是，你們第一個腎病的病人，說慈濟怎樣去幫助他們，度過這個難關，腎病的人他們的開銷是很大很大，所以有了慈濟 真的是，減輕我們民眾很大很大的負擔。」

民眾 黃嫊樺：「有一幕 有一位女士出來，講她得了腎病的，需要援助的，那時候看了都想要落淚。」

慈濟馬來西亞分會副執行長 黃煥強：「這世界充滿了災難和人禍，我們需要傳達這些教育和平，與同理心來服務世界。」

慈濟走過一甲子，馬來西亞慈濟亦邁入第三十三年，志工們不忘竹筒歲月的初心，以堅定信念承續靜思法脈，讓慈濟精神在大馬長久流傳。

慈濟馬來西亞分會執行長 郭濟緣：「馬來西亞有這樣的福報，上人給我們的方向是很正確，我們就是一定要回去跟上人，傳燈來馬來西亞，希望上人的法脈 上人的精神，這個竹筒歲月 跟這個靜思法脈，一定會存在在馬來西亞。」

