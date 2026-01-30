馬國告別疫情衝擊 開學日興奮又期待

幾年前受到新冠疫情影響，馬來西亞中小學曾經停課，2022年3月恢復開學。2026年，馬來西亞政府終於將新學年的開學日，調整回一月，恢復疫情前的正常學年安排。吉打慈濟幼兒園開學這一天，看到小朋友們期待的心情。

清晨陽光高照，家長送孩子上學，新學年第一天，吉打慈濟幼兒園，再次迎接孩子們熟悉也充滿期待的開課日。

吉打慈濟幼兒園學生 姚仲航：「我想念老師和朋友，我很開心，今天回到學校。」

四歲孩子一進校門，在老師的耐心引導下，自己脫鞋、穿襪套，從生活小事開始慢慢學習獨立。

吉打慈濟幼兒園教師 洪毓瑋：「對他們四歲來說，就是一個新環境，我們學校的人和老師，我們的孩子們，身為哥哥姊姊，都會去陪伴他們，給他們足夠的陪伴。」

吉打慈濟幼兒園學生 張志駿：「我很開心，今天認識很多新朋友，我喜歡跟他們一起玩，一起學習。」

孩子的成長，家長很重視生活裡的好品格與能力。

家長 丘慧詩：「他學到的，人文教育，是在學校課業上 教不到的，我反而是比較注重人文教育，因為我覺得，對他們長大以後，在生活上，能自力更生，遇到問題 ，遇到困難，能自己解決。」

家長 帕通.賽查那：「(希望孩子)會自己照顧自己，自己會做自己的東西，自己會獨立。」

新學年，期待孩子們在充滿愛與關懷的環境中，快樂學習、健康成長。

