馬國大愛幼兒園 畢業典禮季節盈溫馨

馬來西亞馬六甲大愛幼兒園，今年的畢業典禮，有好幾個家庭都是校友家庭。

慈濟馬來西亞分會的三所幼兒園，檳城、北海、高淵，聯合舉辦畢業典禮。孩子們披上畢業袍，以整齊步伐走進會場。舞台上，他們以專注的眼神、與穩定的動作，演繹父母恩重難報經，家長們又驚又喜。

檳城慈濟幼兒園家長 莊愷漩：「就是我媽媽沒有在了，所以會覺得說，現在我還健在，我能看到我孩子的成長，懂得怎樣去報父母恩，真的是很感恩。」

高淵慈濟幼兒園家長 王淑晶：「不知道，很感觸就是淚一直流，不懂，很觸動到我，我不懂是什麼想法，可能就是想，孩子長大了。」

演出後，孩子們走下舞台，雙膝跪地，親手奉上一杯茶。許多家長此時此刻眼眶泛紅、淚水悄然落下。

北海慈濟幼兒園家長 邱瑞晶：「就會很感動，眼淚都會流下來。」

馬六甲大愛幼兒園的畢業典禮，好幾個家庭，兄弟姊妹都是校友，因為父母高度肯定大愛教育理念。

馬六甲大愛幼兒園家長 鄭麗萍：「5個，我們的教學，教學很棒。」

馬六甲大愛幼兒園家長 劉啟良：「4個，禮義廉恥最重要了，父母跟孩子一起成長，從小就與佛有緣。」

馬六甲大愛幼兒園家長 古素菁：「老大、老二這裡畢業，然後是這個第四的，生活教育，都教到很好，老師也很用心。」

馬六甲大愛幼兒園學生 鄭雁洋：「有些小朋友因為家裡很窮，沒有書包、沒有鉛筆，我們想要幫助他們，可是我們還小，少買一個玩具，讓自己幫助他們，你們願意用小錢做大善事嗎。」

拿著小竹筒，為貧困學生募心募愛，孩子們這分純真善念，為幼兒園生活寫下溫暖的句點，也在師長的祝福中，邁向學習的新階段。

