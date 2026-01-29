馬國女大生命案凶嫌改判無期 中華人權協會：最高院成「廢死院」

中華人權協會痛批，近五年在最高法院定讞死刑案件數量為零，外界現在已質疑最高法院是「廢死院」，如果當判決讓人感受「加害者比被害者更有保障」，司法將難以取信於民。（示意圖／Shutterstock）

馬來西亞長榮女大生遭性侵殺害案，更二審改判無期徒刑，引發社會譁然。中華人權協會29日發表聲明，無法認同判決結果，法院應將「教化可能性」排除在刑度減免的裁量之外；另外，近五年在最高法院定讞死刑案件數量為零，外界現在已質疑最高法院是「廢死院」，如果當判決讓人感受「加害者比被害者更有保障」，司法將難以取信於民。

中華人權協會表示，保障人權固然是司法核心價值，但台灣司法長期過度偏重加害者人權，忽略被害者及其家屬的基本權利，已背離正義。協會批評，過分強調「接住加害者」與「教化可能性」，卻對被害家屬的痛苦視而不見，只聽到加害人感謝法院的聲音，形同對被害者家屬造成二次傷害。

廣告 廣告

中華人權協會進一步指出，涉及死刑或無期徒刑的重大案件，應將「教化可能性」排除在刑度減免的裁量標準之外，以免刑責判斷失衡。

協會回顧本案判決歷程指出，被告一、二審均判死刑，經最高法院撤銷發回後，更一審仍維持死刑，成為死刑釋憲後首例判死案件，當時曾被宣傳為「憲判8沒有廢死」的例證，如今更二審卻改判無期徒刑，形成強烈反諷。

中華人權協會強調，近五年最高法院定讞死刑案件數量為零，社會觀感是下級法院只要判死刑，最高法院就反覆撤銷發回，直到不再判死才迅速定讞，導致外界質疑最高法院已成為「廢死院」，當判決讓人感受「加害者比被害者更有保障」，司法如何取信於民。

中華人權協會最後呼籲，最高法院應尊重下級法院，尤其是國民法官參與的死刑判決結果，切勿成為加害人的保護傘。

【看原文連結】