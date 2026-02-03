馬國女大生命案凶手逃死 吳宗憲提案「不得假釋無期徒刑」

殺害馬國女大生的凶嫌梁育誌(中)更二審改判無期徒刑，引發輿論譁然眾怒。（本報資料照片）

馬國鍾姓女大生在台遇害，高雄高分院合議庭1月29日作出最新判決，認定加害者「非事前預謀性殺人，有教化可能」，改判無期徒刑。藍委吳宗憲質疑教化是凶手為了逃死而演出的劇本，他堅持死刑有存在必要，已提草案建立「不得假釋」的無期徒刑，杜絕再犯機會。

吳宗憲今(3日)發文質疑，馬國女大生遭擄走、性侵勒殺案，更二審改判無期徒刑，凶手梁育誌當庭視訊說「謝謝」，這句逃死的「謝謝」，對比被害人死前、被兇手以麻繩勒頸到「無聲」，不僅是凶手慶幸贏了這場官司，更是對被害家屬最殘忍的傷害，對台灣司法正義最沉重的嘲弄。

他提到，法醫鑑定，被害女大生的頸部從34cm縮至29.5cm，以遠⼤於15公⽄的⼒道勒斃A女，不只壓塌氣管，連「聲帶肌肉」都被壓碎！這是多「巨大的殺意與蠻力」？更泯滅人性的是，在女孩瀕死昏迷之際，他還用不明柱狀物進行性侵、搜刮財物、棄屍。

「恐怖的數學題：凶手50幾歲回歸社會？」吳宗憲指出，凶手2020年10月犯案後遭逮捕、羈押。依現行法，無期徒刑只要關滿25年就能申請假釋，且羈押期間可以折抵刑期。將來最高院若駁回上訴定讞，2045年他就有資格申請假釋，「正值壯年，完全有能力再次犯案！」

吳宗憲強調，免死改判理由難以接受：非預謀？他在案發前一個月，就在同一地點試圖擄走另一名女大生未遂！這不是預謀尋找獵物，什麼才是預謀？非最嚴重之罪？理由竟是「非計畫殺人」，不算情節最重大之罪。難道台灣司法眼裡，外國父母的掌上明珠，被勒死、性侵、棄屍還不夠「嚴重」？有教化可能性？他質問法官：所謂「教化」，是凶手真心的悔悟，還是為了逃死而演出的劇本？

吳宗憲直言，他仍堅持死刑有存在的必要，已提草案建立「不得假釋」的無期徒刑，但面對政府「實質廢死」，我們不能坐以待斃。既然國家「不敢判死」、「不敢執行死刑」，至少要保證凶手「永遠出不來」！建立「終身監禁」，包括提高假釋門檻「25年得假釋／40年得假釋／終身不得假釋」，共分3級，保證司法「不讓加害者有再犯」的機會。「對好人更好，對壞人更壞，是我一生不變的信念！」

