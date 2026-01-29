南部中心／綜合報導

性侵殺害馬來西亞女大生的嫌犯梁育誌先前被三度判死，不過今天更二審宣判，改判無期徒刑，法官認為梁育誌並非有計畫性的殺人，而是性侵過程中未能得逞才殺人，這個判決也讓女大生家屬不能接受。全案仍可上訴。





馬國女大生慘遭性侵殺害，嫌犯三度遭判死後逆轉。（圖／資料畫面）記者（2020）：「你為什麼拿繩索套人家，你不知道這樣會致死嗎。」109年馬國女大學生，遭到凶嫌梁育誌性侵殺害棄屍山區，手段相當兇殘，震驚社會，原本一審二審都遭判死刑，更一審也維持死刑，不過29號上午更二審竟然逆轉，改判無期徒刑。高雄高分院行政庭長李淑惠：「被告並不是事前預謀性的，有計畫性殺人，因此對被告的非難評價，不得高於計畫性殺人，也不得高於殺錯人的情形。」

馬國女大生遭梁姓嫌犯殺害，家屬對於更二審無期徒刑不能接受。（圖／資料畫面）回顧事件，109年10月28號晚間，梁育誌隨機挑中落單步行的馬來西亞國籍女大學生，使用麻繩套住女大生頸部，還帶到路旁隱密處，性侵殺害，搶走死者手機財務，並將人棄屍山區邊坡，行徑令人髮指，原本已經三度判死，但更二審認為，凶嫌有教化可能，不屬於預謀殺人，家屬得知消息也表示，不能接受這樣的判決。非當事律師洪紹倫：「高等法院法官認為，梁姓被告並非一開始就有計畫的性侵且殺人，而是性侵過程中未能得逞因此才起意殺人，所以高等法院法官認為梁姓被告的惡性，比一開始就計畫性的殺人還要來得輕，只要服刑期滿25年即有機會透過假釋的制度，再次復歸社會。」根據判決說明，梁育誌犯強制性交而故意殺害被害人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，又犯強盜罪，處有期徒刑8年，只是這個逆轉，對被害者家屬來說，又是再一次的傷害。

原文出處：馬國女大生命案大逆轉! 凶手梁育誌逃死改判無期徒刑

