馬國女大生命案大逆轉！梁育誌逃死 校方發聲了

社會中心／游舒婷報導

高雄一名男子梁育誌性侵、勒斃在台南長榮大學讀書的馬來西亞籍鍾姓女大生，法院一審、二審均判處梁男死刑，高等法院高雄分院今（29）日更二審宣判，改判梁男無期徒刑，對此，長榮大學也回應了。

梁育誌性侵殺害馬來西亞女大生，更二審逃死。（圖／資料照）

回顧這起殘忍命案，馬來西亞鍾姓女大生在2020年10月28日時，在晚上返回宿舍的途中遭到梁男以麻繩強行勒脖，並拖至路旁性侵後棄屍。法院一審、二審判梁男死刑，高等法院高雄分院今發布更二審宣判，改判無期徒刑。針對判決結果，長榮大學也於稍早回應指出，會尊重司法判決和相關法律程序，後續將繼續陪伴家屬。

廣告 廣告

高等法院高雄分院改判無期徒刑，判決認定，梁男並非事前預謀，但有間接故意殺人，參酌凱旋醫院、嘉南療養院等評估，認為只要施以長期監禁，並同步進行心理治療與監所內的輔導教化，被告仍有機會真正反省、修正偏差行為，因此改判無期徒刑、褫奪公權終身。

更多三立新聞網報導

快檢查！1.49億筆帳密資料庫外洩 Gmail、蘋果、IG全中鏢

8旬婦悶死癱兒二審！婦庭上痛哭 辯護人：非殺人

理由曝！性侵擄殺馬國女大生「心臟灌氣」亡…梁育誌聽逃死脫口2字

剴剴案二審判決出爐！惡保母姊妹「仍無死刑」 律師揭原因嘆：不夠重

