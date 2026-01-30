馬國女大生命案改判無期徒刑 馬來西亞留台校友會聯合總會發聲痛批

馬來西亞籍鍾姓女大生雙親（中）帶著愛女骨灰，傷心地搭機離台。（本報資料照）

馬來西亞籍鍾姓留台女學生在台灣遇害，高雄高分院合議庭於29日作出最新判決，認定加害者「非事前預謀性殺人，有教化可能」，改判無期徒刑，全案仍可上訴。馬來西亞留台校友會聯合總會於今（30）日透過聲明表示，判決結果衝擊留台學生與家長信心，對此表達強烈不滿與深切痛心 ！

馬來西亞留台校友會聯合總會指出，此案發生以來，始終牽動全體留台人與馬來西亞華社的情感與關注。對會內而言，每一位遠赴台灣求學的馬來西亞學生，都如同自己的孩子。家長把孩子交託出國深造，社會寄予厚望，卻發生如此重大的悲劇，至今仍未見一個足以撫平社會與家屬情感的司法結果，令人沉重與難以接受。

馬來西亞留台校友會聯合總會提到，會內一向積極協助推廣赴台升學與高等教育交流，長期向馬來西亞學子與家長介紹台灣優質教育環境。這起案件多年來歷經反覆審理與多次判決變動，過程一再震盪社會對正義實現的期待，也對留台學生與家長的安全信心造成實質衝擊。

馬來西亞留台校友會聯合總會說，在推動赴台升學教育工作時，無可避免必須面對來自家長的疑問與憂慮－這不只是單一案件，而是整體信任基礎的的動搖！

馬來西亞留台校友會聯合總會指出，理解司法制度重視程序正義與人權保障，惟對於性質極其重大、後果極其嚴重之暴力犯罪案件，社會公義感受、被害者尊嚴與家屬情感，亦應被嚴肅對待與充分衡量。當最終裁決與社會正義直覺產生巨大落差時，所削弱的不僅是判决的說服力，更是整體制度的公信感。

馬來西亞留台校友會聯合總會嚴正呼籲相關單位：

一、全面檢視並強化國際學生在台之人身安全保障機制。

二、加強校園與校外生活圈之安全防護與風險預警系統。

三、正視重大涉外刑案對國際教育交流與學生信心之長期影響。

馬來西亞留台校友會聯合總會重申，留台學生不是數字，而是家庭的希望、社會的未來、更是我們共同守護的孩子。也強調將持續關注案件後續發展，並代表留台社群，為學生安全與應有的公義持續發聲。

