馬國女大生命案逆轉！梁育誌更二審改判無期逃死

高雄男子梁育誌5年多前擄走馬來西亞籍女大生，性侵殺害後棄屍山區，事件震驚全國，兇手一、二審、更一審都判死刑，但最高法院兩度撤銷發回，更二審判決大逆轉，認為梁育誌有教化可能，且並非預謀犯案，依強制性交殺人罪改判無期徒刑，強盜罪則判處8年有期徒刑。

高雄高分院行政庭長李淑惠說明，被告總共有殺人、強制性交、強盜三個行為，法院前審只論以一個法律罪名，但由於跟實務上通常見解不同，最高法院因此撤銷發回，經審理之後論以兩個罪名，其中強制性交殺人罪處無期徒刑，強盜罪處有期徒刑8年。

回顧整起案件，當時女大生從學校回宿舍，遭梁育誌埋伏擄走性侵殺害，犯案後還將遺體棄屍山區，行為天理不容。梁育誌犯下強制性交殺人、強制性交未遂還有棄屍等罪，一、二審都認為他再犯率高，而且犯案並非隨機起意，是預謀犯案，落網後他否認殺人，毫無悔意，因屬最嚴重犯罪必須量處死刑。

不過上訴後最高法院當時認為還有釐清必要，兩度發回更審，更二審高分院認定梁育誌有教化可能，且並非預謀殺人，依強制性交殺人罪改判無期徒刑、褫奪公權終身，至於強盜罪判處8年有期徒刑，全案仍可上訴。

※拒絕性侵害，請撥打110、113

※犯罪行為，請勿模仿

※未經判決確定者，應推定為無罪

高雄／梁子玥 責任編輯／網路中心

