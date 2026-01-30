馬國女大生命案逆轉 留台校友會痛批

殺害馬國女大生的凶嫌梁育誌（中）更二審改判無期徒刑。（本報資料照片）

馬來西亞籍鍾姓留台女大學生在台灣遇害，高雄高分院更二審合議庭於29日作出最新判決，認定加害者梁育誌「非事前預謀性殺人，有教化可能」，撤銷一審死刑，改判無期徒刑，全案雖仍可上訴，但「馬來西亞留台校友會聯合總會」於30日發表聲明，強調判決結果衝擊留台馬國學生與家長信心，對此表達強烈不滿與深切痛心。

馬來西亞留台校友會聯合總會昨日指出，此案發生以來，牽動全體留台人與馬來西亞華社的情感與關注。對會內而言，每一位遠赴台灣求學的馬來西亞學生，都如同自己的孩子。

家長把孩子交託出國深造，社會寄予厚望，卻發生如此重大的悲劇，至今仍未見一個足以撫平社會與家屬情感的司法結果，令人沉重與難以接受。馬來西亞留台校友會聯合總會提到，多年來這起案件歷經反覆審理與多次判決變動，過程一再震盪社會對正義實現的期待，也對留台學生與家長的安全信心造成實質衝擊。

馬來西亞留台校友會聯合總會說，在推動赴台升學教育工作時，無可避免必須面對來自家長的疑問與憂慮，「這不只是單一案件，而是整體信任基礎的的動搖。」對於判決結果，他們要嚴正呼籲相關單位：全面檢視並強化國際學生在台之人身安全保障機制、加強校園與校外生活圈的安全防護與風險預警系統，以及正視重大涉外刑案對國際教育交流與學生信心的長期影響。

馬來西亞留台校友會聯合總會重申，留台學生不是數字，是家庭的希望、社會的未來、「更是我們共同守護的孩子」，也強調將持續關注案件後續發展，並代表留台社群，為學生安全與應有的公義持續發聲。