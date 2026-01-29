馬國女大生命案 凶手更二審逃死

馬來西亞籍鍾姓女大生雙親（中）帶著愛女骨灰，傷心地搭機離台。（本報資料照片）

凶手梁育誌於民國109年10月性侵殺害馬來西亞籍鍾姓女大生後棄屍山區，三度被判死，29日大逆轉改判無期徒刑。（本報資料照片）

男子梁育誌性侵殺害馬來西亞籍鍾姓女大生後棄屍山區，法院一審、二審及更一審三度判死刑，但最高法院第二度撤銷發回更審後，高雄高分院合議庭以梁育誌非事前預謀性殺人、非情節最重大之罪，也有教化可能，29日改判無期徒刑。梁得知逃死後低聲說「謝謝」，死者母親得知判決結果後，大喊不能接受；高雄高分檢也批原判決有違背法令之處，將上訴三審。

梁育誌於民國109年10月28日晚間性侵殺害馬國女大生，拿走其手機等財物，將遺體棄屍在高雄市大崗山山區邊坡下。一、二審判處梁死刑，憲法法庭113年作成猶如「實質廢死」的釋憲判決後，更一審仍判決死刑，成為釋憲後首例判死案件。但最高法院二度撤銷死刑發回更審後，昨日出現「逃死」大逆轉判決。

高雄高分院更一審依想像競合犯，從重以強制性交故意殺被害人罪判梁育誌死刑，但最高法院認為，結合犯乃結合兩個故意犯罪將之合併為一罪，並且加重其刑度，使之更重於原本應數罪併罰之刑，與最高法院統一見解不同，且教誨師認為梁有矯正可能性，發回更審。

高雄高分院更二審由審判長陳中和、陪席法官莊崑山、受命法官陳紀璋組成合議庭，29日撤銷一審死刑判決，依強制性交故意殺被害人罪，把梁育誌改判無期徒刑，褫奪公權終身；又犯強盜罪，判刑8年。

合議庭認為，梁育誌原僅是劫財劫色，犯案過程中，以「麻繩」打成「上吊結」，第一次先收緊上吊繩圈後，因鍾女反抗、呼叫，他害怕被發現，第二次收緊繩圈勒死鍾女，因此不能以梁事先備妥麻繩，就認定事前有殺人預謀，他對鍾女所為手段固然殘忍，但基於慎刑考量，經客觀比較並綜合判斷後，難認犯行為情節最重大之罪。

另依凱旋醫院、嘉南療養院提出的矯治教化可能性、降低再犯的社會復歸可能性、量刑鑑定及醫師、心理師及教誨師等意見，就《刑法》第57條所列各款量刑事由，認為施以長期監禁，輔以心理治療措施及監所內輔導教化，可促使梁反省並改善更生，雖無判死必要，但仍應給予相對嚴峻重刑。本案可上訴。