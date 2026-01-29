馬國女大生命案 梁育誌更二審由死刑改判無期

（中央社記者洪學廣高雄29日電）男子梁育誌涉殺害長榮大學馬來西亞籍女大生案，一審到更一審均判處死刑。經最高法院再度撤銷發回，高雄高分院更二審今天上午逆轉改判無期徒刑，全案仍可上訴。

台灣高等法院高雄分院更二審上午宣判，撤銷原本死刑判決，逆轉改判無期徒刑，全案仍可上訴，詳細判決理由仍待公布。

全案起於，民國109年10月28日晚間，長榮大學馬來西亞籍女大生從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁育誌用繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄阿蓮區山區。

廣告 廣告

一審橋頭地方法院依強制性交未遂、強制性交而故意殺人、強盜殺人、遺棄屍體等罪判處梁育誌死刑，褫奪公權終身。經上訴，二審台灣高等法院高雄分院仍判處死刑。

案經上訴，最高法院就梁育誌涉犯強制性交罪的部分撤銷發回更審，另涉犯遺棄屍體、強制性交未遂罪部分，各判處有期徒刑2年、2年10月定讞。

更一審認為，梁育誌長時間預謀犯罪，刻意選偏僻角落犯案，事先準備犯罪工具，有直接殺人故意，且其手段凶殘，為113年憲判字第8號判決所指「犯罪情節最嚴重之情形」，以及公民與政治權利國際公約所稱「情節最重大之罪」。

更一審審酌，梁育誌復歸社會後性侵害再犯風險高，難以合理期待透過矯治教化後能降低再犯風險，有不得已必須剝奪生命，使其永久與世隔絕必要，經合議庭一致決判處死刑，褫奪公權終身。案經上訴，最高法院再度撤銷判決，發回更審。（編輯：李亨山）1150129