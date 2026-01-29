馬國女大生性侵殺害兇嫌改判無期 滿志剛怒批：民進黨廢死神主牌為惡魔找生路

高雄男子梁育誌性侵殺害馬來西亞鍾姓女大生，三度遭判死刑，高雄高院更二審29日改判其無期徒刑。（圖／報系資料照）

高雄男子梁育誌2020年10月性侵並殺害在長榮大學讀書的馬來西亞鍾姓女大生，一審、二審、更一審均被判處死刑，最高法院卻再次發回更審，高雄高院更二審今（29）日改判其無期徒刑。對此，台北市松山信義區市議員參選人滿志剛痛批，法官的荒謬判決，以及荒謬的釋憲結果，換來的就是受害者家屬的正義再也無法伸張。讓殺人、強暴、搶劫、棄屍的惡犯可以笑到最後的根源，就是民進黨那套傲慢的廢死神主牌。

滿志剛表示，2020年，兇嫌梁育誌用麻繩套頸、殘忍性侵並勒殺棄屍案發後還冷血開車繞行、盜用財物。這等惡行，一、二審、更一審三度判死，結果今天更二審竟然以「非預謀殺人」、「非情節最重大」為由，「逆轉改判無期徒刑」，結合民進黨的「死刑一致決」的釋憲，已經逃死確定。

滿志剛指出，法官的荒謬判決，再加上荒謬的釋憲結果，換來的就是受害者家屬的正義再也無法伸張。讓殺人、強暴、搶劫、棄屍的惡犯可以笑到最後，一切的根源就是民進黨那套傲慢的廢死神主牌，從蔡英文曾說「廢死是普世目標」，到法務部不斷利用大法官釋憲、要求鑑定「教化可能性」來拖延執行，就是在為這些惡魔找生路。

滿志剛痛批，從台南殺警案、震驚社會的割喉案，到現在的台南女大生命案，政府永遠一句「尊重司法」就閉口不談，這種惡人，現在只要關滿25年就有機會假釋，等於是拿人民的納稅錢供養兇手，再讓社會承受他們重返街頭的風險！「這就是民進黨執政的後果。」

