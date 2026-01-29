馬國女大生案改判無期 洪孟楷批：「可教化」已成死刑犯免死金牌

洪孟楷表示，三度判死卻改判，「實質廢死」要世界怎麼看待台灣？「可教化」，已成為死刑犯的免死金牌。（圖／報系資料庫）

高雄男子梁育誌2020年10月，殘忍性侵並殺害在長榮大學讀書的馬來西亞鍾姓女大生，一審、二審、更一審均被判處死刑，最高法院卻再次發回更審，高雄高分院更二審今（29）日改判無期徒刑。對此，國民黨立委洪孟楷表示，三度判死卻改判，「實質廢死」要世界怎麼看待台灣？「可教化」，已成為死刑犯的免死金牌。

洪孟楷在臉書表示，馬來西亞女大學生來台遇害案，今日更二審竟逆轉改判。連如此罪證確鑿、手段殘忍的案件，都能一再轉彎，已坐實在政府主導下，台灣走向「實質廢死」。為了「可教化」三個字，社會究竟要付出多大代價？而這樣的判決，世界又會如何看待台灣？

洪孟楷指出，本案涉及外國學生來台求學，卻從此天人永隔，鍾姓同學的父母情何以堪？加害者不僅性侵、殺人，犯後還載著遺體四處遊蕩、棄屍滅證，甚至誤導警方，企圖掩蓋真相。如此重大惡性犯罪，5年多來遲未獲得終局裁決，如今更能逃過死刑，家屬的悲痛、社會的憤怒、天理的難容，全被「可教化」三字一筆帶過——非常可悲、在台灣「可教化」，已成為死刑犯的免死金牌。

洪孟楷強調，這樣的判決，也更加堅定他推動修法的立場：「對於性侵、虐童、詐騙等重大犯罪，除現行刑責外，應研議引入包括鞭刑等更具實質嚇阻力的積極性處分。」參考新加坡等國的立法精神，鞭刑的目的並非報復，而是讓加害者真切體會其行為對被害者造成的、終其一生無法抹滅的痛苦，唯有如此，才能產生真正的警惕，降低再犯風險。

洪孟楷認為，司法之所以可貴，在於它是法治社會最後一道公平正義的防線。當被害者永遠失去生命，加害者卻被反覆強調「仍可教化」，這種極度不對稱的公平，不是人權，是虛偽；不是進步，是矯情。

洪孟楷強調，當世界認為「在台灣，殺人不必付出相對代價」，不會提升任何人權評價，只會讓他國質疑台灣是否仍堅守公平正義。今天的判決，令人遺憾、令人心寒；自己必須直言，「更二審，對不起每一位被害者與其家屬」。

