馬國女大生案逆轉判無期 洪孟楷批「實質廢死」：將推鞭刑入法

殘忍殺害馬來西亞籍鍾姓女大生的凶手梁育誌逃過死刑，校方回應尊重司法判決。(本報資料照片)

高雄惡男梁育誌5年前性侵殺害馬來西亞籍鍾姓女大生，還將屍體丟在山區，一審、二審及更一審均判死刑，但最高法院2度撤銷發回。高雄高分院今（29）日改判無期徒刑，全案仍可上訴。藍委洪孟楷批評，「可教化」，已成為死刑犯的免死金牌，他將積極推動鞭刑入法。

洪孟楷在臉書表示，馬來西亞女大學生來台遇害案，今日更二審竟逆轉改判。連如此罪證確鑿、手段殘忍的案件，都能一再轉彎，已坐實在政府主導下，台灣走向「實質廢死」。為了「可教化」三個字，社會究竟要付出多大代價？而這樣的判決，世界又會如何看待台灣？

他指出，加害者不僅性侵、殺人，犯後還載著遺體四處遊蕩、棄屍滅證，甚至誤導警方，企圖掩蓋真相。如此重大惡性犯罪，5年多來遲未獲得終局裁決，如今更能逃過死刑，家屬的悲痛、社會的憤怒、天理的難容，全被「可教化」三字一筆帶過——非常可悲、在台灣「可教化」，已成為死刑犯的免死金牌。

洪孟楷強調，這樣的判決，也更加堅定他推動修法的立場：「對於性侵、虐童、詐騙等重大犯罪，除現行刑責外，應研議引入包括鞭刑等更具實質嚇阻力的積極性處分。」參考新加坡等國的立法精神，鞭刑的目的並非報復，而是讓加害者真切體會其行為對被害者造成的、終其一生無法抹滅的痛苦，唯有如此，才能產生真正的警惕，降低再犯風險。

他認為，司法之所以可貴，在於它是法治社會最後一道公平正義的防線。當被害者永遠失去生命，加害者卻被反覆強調「仍可教化」，這種極度不對稱的公平，不是人權，是虛偽；不是進步，是矯情，「我必須直言——更二審，對不起每一位被害者與其家屬。」

國民黨松山信義區擬參選人滿志剛也批評，一切的根源就是民進黨那套傲慢的廢死神主牌，從蔡英文曾說「廢死是普世目標」，到法務部不斷利用大法官釋憲、要求鑑定「教化可能性」來拖延執行，就是在為這些惡魔找生路。

滿志剛說，從台南殺警案、震驚社會的割喉案，到現在的台南女大生命案，政府永遠一句「尊重司法」就閉口不談，這種惡人，現在只要關滿25年就有機會假釋，等於是拿人民的納稅錢供養兇手，再讓社會承受他們重返街頭的風險。

