馬國女大生遭性侵殺害 更二審改判 梁育誌逃死「謝謝」法官

發生在2020年的長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄殺性侵案，凶手梁育誌三度判死，高等法院高雄分院今(29)日更二審宣判，針對強制性交故意殺人改判無期徒刑，又強盜罪則處有期徒刑8年，改判的理由為「非預謀性殺人」以及「可教化」，對於這樣的判決結果，梁育誌透過視訊畫面說了「謝謝」，不過，鍾姓女大生的媽媽則是低調回應，相當心痛也無法接受。

記者說：「你為什麼要殺她。」2020年10月間，馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，遭到性侵後殺害棄屍，30歲的凶手梁育誌，三度被判處死刑，法官認為梁育誌非自首，首次性侵失敗後，精進犯罪計畫再對死者下手，屬於預謀殺人，在倫理及法律上，屬「犯罪情節最嚴重之情形」，不過最高法院，二度以需查明，「教化矯正可能性」為由，撤銷發回更審。

29日上午高分院，更二審宣判，強制性交故意殺人，改判無期徒刑，強盜罪則判有期徒刑8年，褫奪公權終身。高等法院高雄分院行政庭長李淑惠說：「被告並不是事前預謀性的有計畫性殺人，如果對被告施予長期監禁，輔以心理治療措施，及監所內之輔導教化，當可促其深入反省並改善更生。」

更二審改判理由，承審法官認為，梁育誌非事前預謀殺人，是間接故意殺人，且參酌精神科醫師，心理師及教誨師等意見，關於矯正教化可能性，降低再犯社會復歸可能性量刑鑑定，因此改判，對於這樣的判決結果，梁育誌透過視訊畫面，向法官說了「謝謝」，只是民眾大都不認同，更二審判決。

民眾說：「會有這種想法的人還需要這種可教化的理由來推託，我覺得不太OK，殺人者本來就應該償命，尤其他又是性侵。」

而更二審判決結果的翻盤，鍾姓女大生的媽媽，低調回應，非常心痛也無法接受，至於凶手判無期徒刑逃死，也有民眾擔心，若往後符合假釋條件，能有機會出獄，誰能擔保不會有再犯的可能。

