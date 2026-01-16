馬國弼改名求轉運！命理師驚吐「恐衰十年」拍戲險魂斷日月潭

馬國弼近日在節目分享去年拍攝電影的經歷。（圖／年代提供）





喜劇演員馬國弼近日登上節目《聚焦2.0》，分享去年拍攝電影期間的驚心動魄、宛如走過鬼門關的拍戲經歷，還一度以為自己將「魂斷日月潭」。他也談及演藝生涯發生的奇聞，曾因將角色演的太逼真而遭觀眾賞巴掌。節目上，命理師江柏樂對其改名更斷言「越改越糟」、「恐衰十年」，讓馬國弼感到相當傻眼和錯愕。

馬國弼透露，2025 年參演電影《突破：三千米的泳氣》時，曾在日月潭拍攝一場與演員米可白的游泳戲。未料拍攝初期便發生意外，由於米可白不諳水性，過程中突然溺水，馬國弼見狀立即游回協助，卻在對方慌亂之下遭壓制，一度無法脫身，兩人雙雙陷入危險。所幸在工作人員即時救援下平安無事，回憶當下，馬國弼坦言腦中瞬間閃過人生跑馬燈，一度以為自己將「魂斷日月潭」，成為他畢生難忘的瀕死經驗。

廣告 廣告

命理師江柏樂指出馬國弼改名恐「衰十年」。（圖／年代提供）

命理師江柏樂指出馬國弼改名恐「衰十年」。（圖／年代提供）

除了電影拍攝的驚魂回憶，馬國弼也談及演藝生涯中的難忘插曲。他曾在八點檔《市井豪門》中飾演「楊坤火」一角，劇中冷漠對待妻子、甚至將小三帶回家，被觀眾封為「超級渣男」。由於角色詮釋過於逼真，竟讓他在現實生活中遭到觀眾誤認，逛市場時被嗆聲，甚至當場挨了一記巴掌，令他哭笑不得。

此外，馬國弼還分享自己轉運的嘗試，他於去年改名將原本的「畢」字換成「弼」，象徵從單腳變成雙腳，寓意蓄勢待發、站得更穩，希望藉此改善運勢、重啟演藝事業。然而，節目上卻遭命理師江柏樂直言改名「反而更不好」，並指出「畢」字中原是一條死蛇，改成「弼」後變成兩條活蛇，因「弓」字象徵蛇，且馬國弼屬兔，恐因此走衰運長達十年，讓他當場傻眼。



【更多東森娛樂報導】

●昔欠下5千萬賭債！馬國弼現身哭了 多方嘗試副業近況曝

●王仁甫傳訊息慰留！峮峮鬆口請辭原因 收驚喜禮物再痛哭

●男星服刑4年！曝光獄友「解決生理需求」真相：12人輪流

