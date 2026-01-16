馬國弼改名被指「更糟糕」恐衰運十年 游日月潭險溺斃

馬國弼去年拍攝電影，未料險些魂斷日月潭！他近期在《聚焦2.0》分享這段「走過鬼門關的經歷」，仍心有餘悸，而他為了轉運改名，卻被命理大師江柏樂直言「改了更不好！」

命理師江柏樂指出馬國弼改名「反而更不好」、還可能「恐衰十年」，讓馬國弼當場傻眼（圖／年代）

馬國弼去年參演電影《突破：三千米的泳氣》，一場在日月潭的游泳戲，對手演員米可白因為不諳水性、突然溺水，他當下趕緊游上前協助，沒想到反而在對方慌亂之下遭壓制，兩人都身陷險境。

所幸工作人員即時搶救平安無事，馬國弼坦言當下閃過人生跑馬燈，成為畢生難忘的瀕死經驗。而他也想起過去演出《市井豪門》時，因為帶小三回家，被觀眾封為「超級渣男」，逛市場時甚至被觀眾嗆聲，當場挨了一記巴掌，讓他哭笑不得。

另一方面，馬國弼為了轉運，去年將「畢」字換成「弼」，有單腳變雙腳，蓄勢待發、站得夠穩的象徵，希望藉此改運重啟演藝事業。然而命理師江柏樂卻表示「反而更不好」，表示畢」字中原是一條死蛇，改成「弼」後變成兩條活蛇，因「弓」字象徵蛇，且馬國弼屬兔，恐因此走衰運長達十年，讓他當場傻眼。

馬國弼2013年因為簽賭背上5千萬債務，演藝事業停擺多年，為了還債、打零工維生。而讓他最難忘的，莫過於康康的雪中送炭，第一時間主動致電關心，還在他開口以前，就借出200萬。此外，康康也不斷帶著馬國弼一起跑活動、主持，大大推進還債進度，讓他備感暖心。

《聚焦2.0》每週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導