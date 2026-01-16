馬國弼改名遭批衰10年 日月潭拍電影溺水瀕死

馬國弼日月潭拍攝爆意外。（年代提供）

演員馬國弼近日在《聚焦2.0》分享去年拍攝電影期間驚心動魄、宛如走過鬼門關的拍戲經歷，讓他一度以為自己將「魂斷日月潭」。而命理師江柏樂在節目上對其改名，更斷言「越改越糟」、「恐衰10年」，讓馬國弼感到相當傻眼和錯愕。

馬國弼透露，2025 年參演電影《突破：三千米的泳氣》時，曾在日月潭拍攝一場與演員米可白的游泳戲。未料拍攝初期便發生意外，由於米可白不諳水性，過程中突然溺水，馬國弼見狀立即游回協助，卻在對方慌亂之下遭壓制，一度無法脫身，兩人雙雙陷入危險。所幸在工作人員即時救援下平安無事，回憶當下，馬國弼坦言腦中瞬間閃過人生跑馬燈，一度以為自己將「魂斷日月潭」，成為他畢生難忘的瀕死經驗。

除了電影拍攝的驚魂回憶，馬國弼也談及演藝生涯中的難忘插曲。他曾在八點檔《市井豪門》中飾演「楊坤火」一角，劇中冷漠對待妻子、甚至將小三帶回家，被觀眾封為「超級渣男」。由於角色詮釋過於逼真，竟讓他在現實生活中遭到觀眾誤認，逛市場時被嗆聲，甚至當場挨了一記巴掌，令他哭笑不得。

此外，馬國弼還分享自己為了轉運，去年改名將原本的「畢」字換成「弼」，象徵從單腳變成雙腳，寓意蓄勢待發、站得更穩，希望藉此改善運勢、重啟演藝事業。然而，命理師江柏樂卻直言改名「反而更不好」，並指出「畢」字中原是一條死蛇，改成「弼」後變成兩條活蛇，因「弓」字象徵蛇，且馬國弼屬兔，恐因此走衰運長達10年，讓他當場傻眼。《聚焦2.0》美週六晚間8點於年代新聞播出。

