馬國弼日月潭拍戲險溺斃！ 為轉運改名竟被警告「恐衰10年」

藝人馬國弼（原名馬國畢）近日在節目《聚焦2.0》除分享2025年拍攝電影過程中一度以為自己溺水將「魂斷日月潭」的驚險狀況，也談及為轉運而改名。沒想到，命理師江柏樂卻斷言他「越改越糟」、「恐衰10年」，讓他當場傻眼。

馬國弼近日擔任《聚焦2.0》來賓。（圖／年代提供）

馬國弼透露，2025年與米可白演出電影《突破：三千米的泳氣》時，在日月潭拍攝一場游泳戲。未料拍攝初期便發生意外，由於米可白不諳水性，過程中突然溺水，馬國弼見狀立即游回協助，卻在對方慌亂之下遭壓制，一度無法脫身，兩人雙雙陷入危險，所幸在工作人員即時救援下平安無事。

回憶當時狀況，馬國弼坦言腦中瞬間閃過人生跑馬燈，成為他難忘的瀕死經驗。

命理師江柏樂（右）指出馬國弼（左）改名「反而更不好」，還可能衰10年。（圖／年代提供）

他也分享先前改名將原本的「畢」字換成「弼」，希望藉此改善運勢、重啟演藝事業。卻遭命理師江柏樂直言改名「反而更不好」，並指出「畢」字中原是一條死蛇，改成「弼」後變成兩條活蛇，因「弓」字象徵蛇，且馬國弼屬兔，恐因此走衰運長達10年。

馬國弼透露曾在日月潭拍戲時溺水。（圖／年代提供）

此外，馬國弼曾在8點檔《市井豪門》中飾演「楊坤火」一角，劇中冷漠對待妻子、甚至將小三帶回家，被觀眾封為「超級渣男」。由於角色詮釋過於逼真，竟讓他在現實生活中遭到觀眾誤認，逛市場時被嗆聲，甚至當場挨了一記巴掌，令他哭笑不得。

