馬國弼欠債5000萬 親曝演藝圈2前輩暖舉：最感謝康康

【緯來新聞網】男星馬國弼（原名馬國畢）過去因沉迷簽賭，在2013年欠下5000萬鉅額債務，為了不想連累家人，選擇和妻子協議離婚，靠自身力量工作打拚，更感謝演藝圈大哥胡瓜和康康（康晉榮）伸出援手，讓他感激在心。

馬國弼因沉迷簽賭欠債，近年努力工作還錢。（圖／翻攝自馬國畢的Big臉書）

馬國弼為了還債變賣家產，各種兼職打工、接通告，好不容易還到剩800萬債務，不料2020年投資的炸雞店失敗，虧損慘賠超過190萬，他後來轉往饒河夜市擺攤，還曾被目擊在林口當搬家工人，直播帶貨、當Uber司機等，靠斜槓維持生計。



馬國弼向《ETtoday星光雲》透露，欠債新聞爆發後，有許多演藝圈前輩出手幫助，印象最深刻的是康康，對方得知他在外面借錢，但不知道是因賭博欠債，第一句話關心竟是「怎麼欠錢」，更立刻借了200萬給他，而且康康只有要活動就會帶上他，讓他到現場幫忙主持，讓他到現在仍然相當感恩。此外，在他出事後，演藝事業幾乎停擺，唯一上的通告是胡瓜的節目，讓他心裡馬上有個底，猜測是胡瓜安排的。



事實上，馬國弼曾在節目《命運好好玩》透露，當年怕債務牽連妻小，選擇和妻子離婚，但他坦言如果有機會，會想要復合，「因為我們虧欠人家太多了」，而家人正是他努力的最大動力。

