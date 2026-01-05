馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光

馬國弼簽賭欠下千萬巨債，多虧有胡瓜及康康相助。(圖／中時資料照)

藝人馬國弼（原藝名馬國畢）2013年簽賭欠下5千萬元巨債，為了避免連累妻女，與愛妻協議離婚，近年不僅積極打工，更接下民視本土劇《豆腐媽媽》演出，希望早日將債務還清，他近來受訪時，透露印象最深刻就是受到康康相助，為此相當感恩。

根據《ETtoday星光雲》報導，馬國弼當時爆出欠下千萬債務的新聞時，許多前輩義不容辭幫忙，讓他心存感恩，印象最深刻莫過於就是康康，不僅第一時間致電關心，得知欠錢原因後，非但沒有責怪或謾罵，甚至在他還未開口借錢時，毫不猶豫借出2百萬，此外，只要有活動時，康康還會主動帶上他，邀請他到現場擔任主持，不僅能加速還債速度，生活上也能夠有溫飽。

康康借2百萬幫馬國弼還債。

馬國弼表示康康雖然借2百萬幫忙還債，但是至今從未催討，讓他能夠在毫無壓力下慢慢償還，另外像是接下活動賺到的收入，康康也會用扣款方式，協助他償還債務，此外，馬國弼指出爆出欠債消息後，演藝事業幾乎停擺，唯一有上的就是主持天王胡瓜的節目，推測是胡瓜要求製作單位讓他上節目，讓他對於兩位綜藝大哥的暖舉感恩在心。

馬國弼離婚後，已經長達十年未與妻女同框，今年八月突然在社群曝光女兒「小湯圓」的近況，透露女兒送他一頂帽子當父親節禮物，讓他感到相當窩心，並且道出心聲： 「我很珍惜與妳的每一分～每一秒～每一刻」，一席話足以見得父女感情相當融洽。

胡瓜在馬國弼低潮時伸出援手。

