馬國弼遭瘋傳「魂斷日月潭」 本人無奈揭真相

馬國弼遭瘋傳「魂斷日月潭」，不忍發聲報平安。（圖／翻攝自馬國弼臉書、年代提供）





男星馬國弼先前在節目中分享，在拍攝電影《突破：三千米的泳氣》時發生意外，一度以為自己將「魂斷日月潭」，未料相關話題曝光後，不少親友看到新聞標題紛紛傳訊關心，讓他忍不住發文報平安。

馬國弼在《聚焦2.0》中提到，在日月潭拍攝電影時，由於米可白不諳水性突然溺水，他見狀立刻游回協助，沒想到兩人雙雙陷入危險，所幸工作人員即時救援平安無事，他坦言當時腦中瞬間閃過人生跑馬燈，成為畢生難忘的瀕死經驗。

沒想到相關話題曝光後，馬國弼收到許多親友關心，他在今（17）日發文「我真的沒事」，表示自己正在拍攝八點檔，「一大早一堆親友打來關心，看到標題以為我真的怎麼樣了！請大家不要擔心。」

