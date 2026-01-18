馬國弼「魂斷日月潭」消息瘋傳！親友嚇壞打電話 本人無奈發聲

（記者洪承恩／綜合報導）演員馬國弼近日在節目上回顧拍電影時的驚險意外，坦言當下差點發生憾事，也因節目內容曝光，意外引發外界誤以為他身體有狀況，讓他急忙在社群澄清。另外，他也分享自己因角色演得太真，被觀眾誤以為是「渣男」而遭掌摑的糗事；談到去年改名想轉運，卻被命理師當面斷言「改錯了」，更說恐怕接下來運勢不佳，讓他相當無奈。

馬國弼在節目《聚焦2.0》提到，去年拍攝電影《突破：三千米的泳氣》時，曾在日月潭與米可白合作游泳橋段。沒想到剛開始拍沒多久，米可白因不熟水性突然嗆水，他立刻折返協助，但對方因緊張抓住他，兩人一起陷入危險。當下他幾乎喘不過氣，腦中還閃過人生片段，幸好工作人員第一時間把兩人救起，事後回想依然心有餘悸。

圖／馬國弼被傳「魂斷日月潭」，本人無奈吐真相。（翻攝馬國弼IG）

這段瀕死經過曝光後，卻意外造成外界誤會，以為他「出事了」。馬國弼收到一堆親友打電話關心，他只好在社群上急忙報平安，強調自己一切正常，「我真的沒事，我在拍八點檔啦」，並呼籲大家別被標題嚇到。

他也聊到過去在八點檔《市井豪門》中飾演「楊坤火」，因劇裡對家庭冷漠、甚至帶小三回家，讓不少觀眾氣到入戲太深。他透露，曾在市場遭誤會的民眾罵聲伺候，甚至直接挨了一巴掌，當下傻眼到不知道該哭還是該笑。

談到改名，馬國弼表示去年把姓氏最後一字從「畢」改成「弼」，希望象徵重新站穩腳步、轉換運勢。沒想到節目上命理師江柏樂卻說這個新名字「不太妙」，還分析字形意義，認為恐怕會影響他未來十年的運勢。聽到這番解讀，他整個人愣住，苦笑說真的沒想到會被判得這麼慘。

