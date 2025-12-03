馬國慈濟人文學校 募愛挹注醫療慈善

為了幫馬來西亞柔佛州新山市的公立醫院「蘇丹后阿米娜醫院」替換老舊病床，馬來西亞柔佛州新山慈濟人文學校班蘭校與奧斯汀校，聯合舉辦了一場別開生面的慈善拍賣會。

「五百(令吉)兩聲，五百(令吉)成交，我們的床應該是籌到咯，不過我們多多益善哦。」

知道是為籌募醫療病床，台下家長紛紛慷慨解囊。

慈濟人文學校校長 廖奐霖：「親子做一些素食產品 ，一些手工環保的手工藝品等等，來做一個拍賣會，希望能夠湊集這個善款，來買一個病床 然後捐給這個醫院。」

孩子們從備料到烹調，每一步都親自參與，把自己的愛心化作幫助他人的力量。

慈少 張勳月：「今天準備了炒飯，也是我第一次炒， 我感到很開心，因為在學習這炒飯的當兒，也可以用拍賣食物的形式來進行慈善，我會祝他們(病友)平平安安，身體健康 生活一切順利。」

付出的過程中，孩子展現出的用心，也讓家長驚喜地看見他們的成長。

家長 何威明：「食物準備過後，可以拿來拍賣的意義，對她來講 是一個很好的教育，因為原來，平時我們吃的食物，也可以拿來去幫助有需要的人，通過這個這樣的活動 。」

藉由這場慈善拍賣會，前線醫療也能感受到來自人文學校的暖暖愛心，有愛相伴，醫病之路將不再孤單。

