馬國慈濟人文學校 話劇啟發智慧悲心

帶領孩子學會愛地球、懂得做人做事，馬來西亞吉打慈濟人文學校，安排孩子演出「花花世界與小雨滴」的話劇。透過一段森林冒險，讓孩子看見萬物都有被珍惜的價值。演出吸引逾千位師生與家長共鳴，盼為大家帶來新的省思和改變。

「前面有好多小朋友，我們也請他們一起跳舞吧。」

舞台化身為一片森林，孩子們換上色彩繽紛的服裝，自然演繹每個角色，這是吉打慈濟人文學校舉辦的《花花世界與小雨滴》兒童劇場。

「拉拉，為什麼你只給我們一點水，我們就變得好開心，還能唱歌、跳舞，對啊，對啊，為什麼啊。」

慈濟人文學校學生 黃溦恩：「我們也希望把這些兒童劇場的，所有人文價值帶給所有觀眾，我希望以後就是還有這個兒童劇場 ，扮演越來越多的角色。」

「咦，你們怎麼啦，看起來一點精神也沒有，我們都快渴壞了，哎呀，好久沒澆水了，讓我來幫你們吧。」

這段劇情，所有的植物都乾枯了，為找回生機，他們開始一段找回生命力的旅程，也在過程中明白水對大地的重要，學會珍惜水資源。

觀眾 紀欣柔：「我們要珍惜地球上的每一滴水源，因為水源是我們生命的源泉，當我們沒有用水源時，我會關掉水。」

戲劇後段，耶誕老人帶著孩子走進環保站，讓大家重新認識那些被丟棄的物品，如何在巧思下變成富有價值的禮物，也藉此傳遞愛地球的環保理念。

家長 吳端文：「很多東西都是要去學習，都是要自己經歷了，才能夠明白。」

當最後一幕落下，台下的掌聲，不只是鼓勵，更是對孩子們演出的肯定。

吉華K校校長 勞帶敏：「這個演出讓孩子有機會發揮潛能，給他們更多的空間來發揮自己，在他們成長或學習過程中，帶來不少的影響，大家可以從中學習 ，以後他們在待人處事方面 ，都會跟著這些道德價值觀去走。」

