馬國教育志業 扶助難民童勇敢追夢

經過雪隆慈濟志工多年的努力，於2019年和2020年取得政府教育准證，成立兩所學習中心，錄取來自緬甸、阿富汗等國家的難民孩童，提供他們基礎教育的機會。過去的2025年，一共有21名年紀介於13歲至16歲的孩子完成小學教育，準備追逐他們的夢想。

「感謝這個溫暖美好的家，從爸爸媽媽身上，我獲得上天的慈愛。」

他們是超齡畢業生，比一般英國劍橋小學課程的學生還要年長幾歲。他們的畢業典禮簡約，卻格外莊嚴。

「萬分感恩 我們能有此刻，都是因為有您們。」

廣告 廣告

由於都是難民身分，他們無法進入馬來西亞公立學校，慈濟學習中心提供他們教育機會，還有人文薰陶。

學生 菲爾瀚：「這是我第一次替媽媽浴足，她生我 養我，我還是幼兒時 她無微不至照顧我，現在我要報答她。」

馬來西亞慈濟和氣學習中心一共有21名畢業生，是歷年來最多的一屆。為了紀念這重要的時刻，特邀父母觀禮，也邀請志工一同見證。

家長 莫哈末.卡欣：「我想要孩子好 所以讓他上學，無論我再辛苦 都要讓他溫飽，讓他學習成為更好的人，這是我僅能做到的。」

慈濟志工 林泰伸：「他們父母真的人生無奈，是難民，而且為了三餐 一直在奔波，很少跟親子的互動，今天看到他們的浴足 真的很感動。」

每位就讀慈濟學習中心的孩子，至少能掌握三種語言，讓他們有更多選擇與生存的能力。他們畢業後能銜接到中學、乃至大學或技職學校。

老師 麗娜：「當他們畢業 離開中心後，我不會撒手不管他們，更不認為 再也不是慈濟的學生了，我會持續關注他們動向 直到就業，在正當的場所上班，因為我看過一則證嚴上人的影片，他說 不應該放棄任何孩子，每個人都有受教育的權利，只要他們願意學習。」

學會閱讀和語言，奠定了這群孩子未來被安置到其他國家時，能有更寬廣的未來。

更多 大愛新聞 報導：

馬國北海歲末祝福 演繹說法傳承心燈

新芽助學課輔陪伴 激勵求知帶動行善

