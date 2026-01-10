馬國新山經藏演繹 跨越年齡充滿法喜

相隔多年，慈濟新山支會再次舉辦經藏演繹，舞台上不只是一場演繹，更讓許多初次參與的新進志工，在投入的過程中收穫滿滿感動，以及年青人的加入，打破經藏演繹、多由年長者擔綱的刻板印象，也為兩千五百年前的佛門經典，注入嶄新的生命力。

撼動人心的經文唱誦，讓第一次參與演繹的志工，流下淚來。

志工 黃武榮：「就是那首終曲，就是整段唱出來有那種感動，就是感觸到 唱不出來那種，我們生活也不是那麼容易，就會眼淚會從眼角(流下來)，就停一下，然後再繼續唱出來。」

即使不熟悉中文，透過影像和肢體語言，一同回溯慈濟在南馬的善足跡，自己也在其中。

志工 南茜：「我只是懂一點中文，演繹的最後部分與環保相關，以及慈濟如何開始幫助人，過去慈濟曾經幫助我母親，當時我看到慈濟志工，到我家幫助我母親，我覺得這些志工很親切，我就問他們說，我可以加入志工行列嗎，他們說可以 我便加入了慈濟。」

這對母女，同樣抱著回饋社會的心情，參與演繹，並且一同報名志工培訓。

志工 劉秀慧：「有一個師姊 邀約的時候，就問我 你有多少個15年，所以我就因為這句話，然後我才參加這一個表演。」

劉秀慧的女兒 李湘玲：「互相學到的東西，都可以獲得很多，就是我跟他一起學習，我們可以獲得不同的知識，對於對方來講 他們都是大導師。」

還有這群年青人，為演繹帶來活力和希望。

慈濟國際青年會志工 蕭子瀚：「從一個禮拜的一次的練習，到幾乎每一個， 每一個禮拜都開始有練習，然後到今天表演的時候，就覺得大家的默契已經越來越好。」

慈濟國際青年會志工 蔡詩虹：「是累 但是快樂也在其中，也希望透過這個入經藏，可以讓更多的大德，知道這個法華經。」

更讓人樂見慈濟的孩子回家了。

慈濟國際青年會志工 蕭子薇：「慈青朋友就問我要不要參與，我講好啊，我就覺得這是一個很好的機會，讓大家再重新聚在一起。」

慈濟國際青年會志工 周思杭：「參加這個 我就覺得很熟悉這感覺，所以我覺得 回來的時候 我就覺得 ，就慈濟還是一樣 就是很溫暖。」

一連四場的經藏演繹，不只帶給觀眾驚喜，也為年輕人的青春，留下精彩印記。

