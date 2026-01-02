馬國新芽人文課輔伴學樂 圓緣道感恩

馬來西亞吉打的雙溪大年慈濟人文學校，2022年5月20日開始，啟動「新芽人文課輔伴學樂」計畫，為低收入家庭的孩子，規劃課輔班，每周有老師輔助他們學習。從線上到實體、從1位老師到15位老師，共教導25位學生，也與明燈補習中心合作，由中心協助指導13位學生。人文學校特別舉辦圓緣感恩會，讓學生感恩老師們過去一年的陪伴，自己學習路上也有進步。

雙溪大年慈濟人文學校，為新芽人文課輔伴學樂的師生，舉辦圓緣感恩會，學生上台表達對老師的感恩。

學生 陳縝鎣：「感謝你們願意付出時間與精力，用心地教導和鼓勵我們，讓我們擁有了很大的進步空間。」

學生 杜沛嫻：「我要感謝所有老師，能夠抽空時間來教導我們。」

在課輔班，見證到老師們志在教育，甚至退而不休，一心為學子奠定基礎。

退休教師 黃麗新：「謝謝慈濟準備了一個場所跟環境，給我們這些退休老師盡一點綿力，然後也可以讓這些學生來這邊學習。」

教師 廖志祥：「我覺得這些孩子們，不需要說買甚麼禮物，或者是送老師什麼，我最期待是他們認真的學習，因為看到他們的家庭，也想想 只有教育才可以，改變他們的家庭 還有他們的人生。」

明燈補習中心院長 許松炎：「在座的學生們，你們是很有福報的學生，因為有機會接觸到慈濟，然後慈濟給你們那個平台，然後有機會改變你的命運。」

雖然說，人生道路自己走，但是也不會孤單；就像一株新芽的成長，受到養分的灌溉，就是希望。

