馬國明現身順德商場！人潮擠爆全場仍比心 師奶殺手魅力無法擋

記者林宜君／台北報導

香港視帝馬國明近日現身大陸順德商場人氣依舊爆棚。（圖／翻攝自馬國明IG）

香港視帝馬國明人氣依舊爆棚！近日現身大陸順德商場，面對人潮如海的粉絲，他親民互動、微笑比心，瞬間掀起網路熱議。香港男星馬國明在大灣區擁有龐大人氣，近期受邀前往大陸順德出席活動，商場內外早已聚集大量粉絲等待。從曝光影片可見，身穿藍色西裝的馬國明一現身，歡呼聲立刻響徹現場，粉絲紛紛舉手機拍攝，場面熱鬧非凡。

面對人潮，馬國明全程保持親民微笑，不時揮手與粉絲打招呼。（圖／翻攝自網路）

馬國明全程保持親民微笑，不時揮手與粉絲打招呼，甚至固定比心走過人群，姿勢持續了好幾秒，萌態十足。即使面對擁擠的商場，他也始終保持微笑，展現敬業態度，離場時雖然被人潮逼得寸步難行，但仍不忘向粉絲揮手回應。網友看到影片後紛紛留言盛讚：「又高又帥」、「完全不像50歲」、「師奶殺手無誤！」，馬國明的親民與魅力，再次證明了他在大灣區的超高人氣。

