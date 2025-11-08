馬國校園健康蔬醒 傳遞環保健康觀念

響應慈濟環保35周年，麻坡慈濟志工從4月到9月，走入兩間淡米爾小學—領嶂淡米爾小學以及加利利淡米爾小學推廣校園健康蔬醒日。志工與企業家一起合作，每個月一次，為師生提供210份的素食便當，傳遞健康與環保的概念。

把一勺咖哩汁裝進餐盒，再蓋上蓋子，今年4月至9月期間，麻坡慈濟志工走進兩所淡米爾小學，積極推動校園健康蔬醒日，並每月為師生們準備210份素食便當，傳遞關愛與健康。

慈濟志工 朱雪莉：「前面4 5 6(月) 是志工自己煮的，那麼後面的7 8 9 這3個月呢，就是由企業家，還有我們的愛心商店店家，幫我們籌募的。」

富有愛心店家 穆罕默德：「我煮了素食米糕，煮素食不會很難 很容易的。」

慈濟志工 羅秀蓮：「把這一個便當 派去學校的時候，看到孩子拿到餐盒 那種開心的樣子，自己也很開心。」

加利利淡米爾小學的老師，細心向學生們講解素食的好處及重要性，提升他們的健康飲食觀念。

「吃素救地球。」

老師 亞維特拉：「校園健康蔬醒日 對學生有好處，因為他們可以在生活中，嘗試不吃肉類。」

老師 卡薇達：「讓學生知道 多吃蔬菜的原因，這是一個很好的活動，我希望這個活動能繼續下去。」

學生 賽然：「我很自豪 因為我可以保護樹木，水資源和動物。」

從餐桌上開始，人人多茹素，一起實踐環保減碳的行動，共同守護我們的地球家園。

