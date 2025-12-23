馬國檳城靜思書軒 一茶一書話人生

檳城靜思書軒近日舉辦兩場溫馨活動，感謝26位參與「菩提伴學」的大專生一年來的陪伴付出，分享回顧點滴。菩提獨中教師也在茶香中靜心對談，沉澱心靈，重新找回教育初心與生命的意義。

菩提獨中的老師再次來到檳城靜思書軒，在一茶一書話人生茶書會中，與生命深度對話。從泡茶開始，在茶香升起時，老師們原本浮動不安的年尾心情，漸漸沉澱。

菩提獨立中學老師 林慧涵：「今天一來 大家是年尾 心很不平靜，這一壺茶 師姊又告訴我，不可以說話，我覺得滿好的， 那5分鐘 10分鐘，讓自己寧靜下來。」

大家共同發願說好話、存好念、走好路，這一股善念隨著茶韻溫暖流轉，療癒心靈。

菩提獨立中學老師 鄭曘鈞：「療癒即當下 當下即療癒，只要你關注當下 就是一種療癒。」

新進教師帶著教育者的初心來，本來避而不談的生命議題，被溫柔地重新理解。

菩提獨立中學老師 張潔盈：「其實很多時候我們覺得，老 最重要是要有價值，個人有貢獻 有價值，然後我們覺得家裡的老人家，可能有的時候會帶給我們煩惱，但更多的時候，我們希望他們繼續嘮叨，繼續可以對生命有動力這件事情。」

另外，來到第三年的菩提伴學專案，舉辦感恩會。

慈濟志工 林惠婷：「我們都了解到說這些孩子，他們的背景，可能原生家庭，還有他們在學習上面，都會遇到很多的困難，很多的障礙，所以 有這一個伴學的活動，除了老師能夠幫助他們，在課業上的提升，他們也能夠感覺到，我們的一分溫暖。」

菩提伴學專案，讓大學與學院生協助學業落後的中學生，跟上學習腳步，量身規畫的課程，讓他們建立信心快樂學習。

檳城英迪國際學院學生 李泇妏：「一開始我是擔心，就是我跟他們合不來，因為畢竟怎樣講，他們算是叛逆期的學生，所以我怕他們不聽課，然後就可能他們內向，可是之後就發現他們，其實是可以融合得來，因為我講的東西，他們也願意聽 他們也願意學。」

老師們用心陪伴，幫助學生提升學習能力，安心向學。

