馬國歲末溫馨發放 啟發善念翻轉手心

在馬來西亞，慈濟麻坡支會，舉辦兩個場次的歲末發放活動。兩個地點都有著溫馨的場景，因為照顧戶們帶著竹筒來回娘家，希望能用自己小小的力量回饋社會。

清脆的銅板聲，聲聲都是愛的見證，照顧戶將零錢存起來，再捐出去。

慈濟照顧戶 賽巴威斯：「我會把一些零錢存入竹筒裡，我很開心，歲末發放時能捐出去。」

慈濟照顧戶 謝瑞良：「每天也是投錢，(這個你做了幾年了) ，要一年了，我要幫助窮苦的人。」

「我們來分享給每一位顧客，省下買菜錢，你們覺得可以嗎。」

慈濟麻坡支會分別於靜思堂及昔加末共修處舉辦歲末發放，迎接不同種族與宗教， 182 位照顧戶及家人前來團聚。

慈濟照顧戶 蔡永順：「也不分種族，我以為這邊只有華人罷了，結果我來這邊，也有馬來人，也有印度人都有，我覺得就好像，一個馬來西亞，大家庭。」

慈濟照顧戶 珊西婭：「之前我只能坐著或躺著，現在我可以站起來，慢慢走路，感謝志工的鼓勵，讓我堅持下去。」

慈濟照顧戶 賈格蒂娃麗：「我罹患第四期癌症，身上有一個造口袋，我的先生不能工作，需要照顧我，很感謝慈濟的幫助。」

慈濟照顧戶：「祝大家新年快樂，身體健康最重要，平平安安，恭喜發財。」

用心守護貧苦家庭，匯聚點滴善念，把滿滿的祝福傳遞給身邊的人。

