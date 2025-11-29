馬國海大生KTV遭刺死 母泣訴「丈夫走了、兒子也沒了」 法院判賠318萬

馬籍海洋大學男學生在KTV遭刺死，母跨海求償獲賠318萬7300元。資料照

馬來西亞籍陳姓學生前年在基隆KTV外遭陳志鴻以折疊刀刺傷，因股動脈斷裂大量出血死亡；陳志鴻的傷害致死行為已由刑事判決判處11年徒刑確定。法院審酌死者母親支出的殯葬費用及遭逢喪子之重大精神痛苦，判決陳志鴻須賠償新台幣318萬7300元及馬幣3萬7600元。

年僅23歲的陳姓海洋大學學生，前年11月與友人到仁二路「凱悅KTV」唱歌慶生，途中因他人酒後推擠誤闖包廂，引發口角。雖然雙方當時未爆發衝突，但在結束離場、於KTV隔壁康是美門口等候友人時，再度狹路相逢，最後演變成致命傷害。

法院認定，當時與陳生素未謀面的陳志鴻與多名友人先後走出KTV，雙方談起包廂推擠一事，語氣不合後再起爭執。陳志鴻友人先徒手毆打陳生，陳志鴻接著亮出折疊刀，朝陳生右側大腿刺下一刀，再砍傷陳生友人顏姓男子。陳生因股動脈被割斷，大量出血造成休克，多重器官衰竭，於四天後不治身亡。

陳母聞噩耗後悲痛難抑，她在民事庭透過視訊自述，自己多年來省吃儉用，只為讓兒子能到台灣接受更好的教育，原盼能在畢業典禮上看見兒子穿上學士服，如今卻要為他處理後事，「丈夫兩年前因疫情過世，我唯一的兒子也沒了」。

刑事部分，基隆地院去年依傷害致死罪判處陳志鴻11年徒刑，二審維持原判，最高法院亦駁回上訴，刑期已定讞。陳母隨後提出民事求償，請求喪葬費及精神慰撫金。

民事審理中，陳志鴻對於台灣殯葬費18萬7300元、馬來西亞殯葬費3萬7600馬幣均無異議，但認為精神慰撫金不應超過150萬元。法官審酌雙方身分、經濟狀況、加害手段、侵害程度及死者母親承受的精神痛苦後，認定原告請求額有調整必要，最終判陳志鴻須賠償精神慰撫金300萬元，加上殯葬費，共新台幣318萬7300元，以及馬幣3萬7600元。

基隆地院強調，侵害他人生命導致死亡，依民法應負財產與非財產損害賠償責任；本案母親原本期盼兒子學成歸國，卻突遭天倫之痛，精神痛苦巨大，判決被告應負相當金額之賠償。全案仍可上訴。



