馬國男來台淘金夢碎！提領贓款29萬賺6千元當場被逮

台北市警方於執行普發現金巡邏勤務期間，在超商內發現一起詐騙車手案件。巡邏員警注意到一名男子在ATM前持續進行多次提領操作，提取大量現金，行為異常引起警方關注。

員警隨即上前關切，該名男子最初辯稱是在替朋友領錢。然而，當警方進一步詢問朋友的基本資料時，包括姓名、住處、聯絡電話等資訊，男子卻無法提供任何具體答案，回應支吾其詞，明顯有所隱瞞。

在警方持續追問下，男子終於坦承實情。他表示自己來自馬來西亞，是受到詐騙集團招募來台，主要任務是擔任車手，負責前往各地ATM提領詐騙所得款項。

根據警方調查，該名馬來西亞籍男子於11月25日入境台灣，至被逮捕時僅過了數日。在這短短期間內，他已經為詐騙集團提領了29萬餘元的贓款。按照詐騙集團給予的抽成比例，每筆提領可獲得2%的佣金，以29萬元計算，他僅能賺取約6千元的報酬。

相較於微薄的不法所得，該男子現在面臨的是嚴重的法律後果。他不僅將面對刑事起訴，更可能承擔高額的民事賠償責任。原本期望來台賺取高薪的美夢，如今變成必須面對司法制裁的噩夢。

警方特別提醒，近期詐騙集團經常以高薪工作為誘餌，招募外籍人士來台擔任車手或從事其他犯罪行為。民眾切勿因一時貪念而淪為詐騙集團的工具，一旦涉入相關犯罪，不僅會留下前科紀錄，更將面臨刑事責任與民事求償，得不償失。此案已由警方依法送辦，後續將由檢察機關進行偵辦。

