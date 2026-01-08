馬國男PSA指數飆18.5罹攝護腺癌！來台達文西手術

59歲馬來西亞籍鍾先生健檢發現前列腺指數高達18.5，確診攝護腺癌第二期。因在當地接受達文西手術需等待排程，經醫師建議後跨海至童綜合醫院治療，三週內完成手術並返鄉。

研發創新中心院長暨泌尿科歐宴泉院長（左）贈送專書祝賀鍾先生出院。（圖／童綜合醫院）

鍾先生與童綜合醫院國際醫療中心聯繫後，先與研發創新中心院長暨泌尿科醫師歐宴泉教授進行越洋視訊諮詢，隔週便飛抵台灣進行MRI等相關檢查。經詳細檢查後由歐宴泉院長執行達文西根治性攝護腺切除併雙側骨盆腔淋巴結清除手術，手術成功且恢復良好，術後隔日即下床，第二天可自由走動。

廣告 廣告

鍾先生表示，在馬來西亞從健檢得知前列腺指數過高到最後確認罹癌，總共花了五週時間，每日都很煎熬，若又要在馬來西亞進行手術也不知道要等到什麼時候，因此才會毅然決定到台灣治療。以前就聽過台灣醫療技術與服務都很棒，到童綜合醫院進行治療與住院過程，更感受到醫療團隊的效率及悉心親切的服務品質。

患者術後第二天可自由走動。（圖／童綜合醫院）

鍾先生指出，這次治療包含手術及出院後追蹤，在台灣停留三週便返回家鄉，回到正常生活。很感謝歐宴泉院長與醫護團隊的照護，也很謝謝童醫院國際醫療中心提供國際人士的完善協助，包含來台前的治療計畫，讓他能清楚掌握住院期間、手術安排及在台灣停留時間，抵台後的交通安排、醫院內所有程序、保險文件申請，連飲食及出院飯店都提前考量。

歐宴泉院長指出，攝護腺癌是可以根治的疾病，但在早期卻因為沒有明顯症狀容易被社會大眾忽視，這使得許多人在癌症已經進展到較晚期時才被診斷出來，這凸顯了篩檢的重要性。早期攝護腺癌患者的十年存活率超過九成，但目前在台灣，高達三成攝護腺癌患者確診已是晚期，治療難度增加。

歐宴泉院長呼籲五十歲以上男性務必接受一次PSA檢測，目前也積極推動倡議，希望國健署能夠比照歐美國家，儘速將此PSA篩檢列入公費成人癌篩項目。

鍾先生回診檢查並進行衛教。（圖／童綜合醫院）

延伸閱讀

高雄少年隊警官遭檢舉「臉紅紅」 拒絕酒測被懲處

「多發性骨髓瘤」發生率攀升！下背痛、疲勞恐是警訊

F-16失事Day3！老船長建議：搜救範圍需大幅「往北修正」