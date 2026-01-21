馬國癌友互助扶持 有愛無礙亮麗人生

站上這個舞台的，都是接受癌症洗禮，勇敢面對的生命鬥士，突破暴風圈，終將迎向暖陽。

「第一次做這個造型，是害怕有點濃，從來沒有化這樣濃的妝，另外一個亮麗的我，等一下要上台。」

是實境真人秀嗎？不是。這群過去曾和癌症病魔搶生命、掙時間的勇士們，盛裝打扮勤奮練習，想要在舞台上展現最亮麗的自己。

民眾 趙芳瑩：「讓我非常感動的就是，大家都經歷了一個很艱辛的過程，大家都願意勇敢地站出來之餘，還願意把光和溫暖帶給其他人，我覺得這是這個活動很可貴的地方。」

廣告 廣告

民眾 陳芳芳：「之前有聽過何國煌醫師的講座，然後比以前講更多佛法了，他很有一種謙卑的心情，很用心地去講。」

雪隆慈濟癌友互助會、陪伴癌症病患和家屬度過12個寒暑，彼此間互相鼓勵、相互支持，驅走生病的痛，注入溫暖和關懷。走過24年抗癌路的羅麗明更有體會。

互助會成員 羅麗明：「鼻癌的時候，我就要承受35次的電療，做35次的電療，我的喉嚨的聲音也破壞了，我趁著這個(互助會)12周年，我想要唱這首歌 謝謝你，用我的聲音好好地唱這首歌。」

癌友互助會志工深知抗癌之路的艱辛，更能體會癌症復發的煎熬。團隊獲得造型學院師生的鼎力支持，為互助會成員無償提供彩妝和造型服務。

彩妝學院院長 姚玉珠：「我希望「我帶我學生來到這裡，可以幫助到(學生)他們領悟到人生，然後可以來做一些福報的事情，然後找回(癌友)他們的自信心，有自信了過後，他可以站出來告訴這個社會，這個是一個挑戰。」

舞台上的演繹讓觀眾看見：愛是感恩，也是力量；即使病痛相隨，轉念間也能遇到幸福。

更多 大愛新聞 報導：

健康飲食多蔬果 營養均衡樂活人生

雪隆靜思書軒21歲 人文教育枝繁葉茂

