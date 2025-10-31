馬國華人旅遊業者來台踩線 高屏攜手深化國際觀光交流

馬來西亞華人旅遊業者來台踩線，高屏攜手深化國際觀光交流。（屏東縣政府提供）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣政府強化南臺灣觀光國際能見度與拓展馬來西亞旅遊市場，邀請馬來西亞華人旅遊公會（MCTA）21位業者來臺進行踩線活動，並與高雄市政府聯手以「高屏地區聯合行銷」為主軸，期待透過實地體驗，深化馬來西亞旅遊業者對南臺灣觀光資源的了解，推動雙方合作商機。

馬來西亞華人旅遊業者來台踩線，高屏攜手深化國際觀光交流。（屏東縣政府提供）

馬來西亞貴賓一行於30日抵達高雄，隨即展開為期6天5夜的參訪行程，先是前往宏裕行進行參觀，接著體驗活動及觀賞整個亞洲新灣區，感受高雄城市的獨特魅力，後續將前往屏東墾丁國家森林遊樂區、車城福安宮、小琉球、東港大鵬灣、三地門部落及勝利星村等地區感受不一樣的南臺灣。

廣告 廣告

馬來西亞華人旅遊業者來台踩線，高屏攜手深化國際觀光交流。（屏東縣政府提供）

高雄市政府觀光局長高閔琳及屏東縣政府交通旅遊處長黃國維共同出席歡迎活動，親自迎接貴賓，展現南臺灣熱情好客的城市風貌，與對國際觀光旅遊市場的高度重視與誠摯歡迎。

馬來西亞華人旅遊業者來台踩線，高屏攜手深化國際觀光交流。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府表示，此次踩線行程規劃內容豐富，涵蓋高雄的城市風貌、海港景致，以及屏東獨具特色的自然生態與原民文化體驗等，期盼透過此次邀訪兩地聯手行銷，與馬來西亞業者互動交流，打造高屏觀光合作新亮點，強化南臺灣在國際旅遊市場的行銷推廣，吸引更多東南亞旅客來訪，為區域觀光注入新的活力。