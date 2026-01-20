馬國賢嫌棄「外型走鐘」 傷透媽媽心：好像真的會讓他丟臉

《綜藝OK啦》找來多位星媽，一起抱怨兒子。馬國賢的媽媽率先開砲，坦言曾因產後身材走樣被兒子嫌棄，至今仍記憶深刻。她回憶，馬國賢小學某年母親節，她問兒子要不要一起參加活動，沒想到被直接打槍，馬國賢表示，「媽，妳長這樣算了吧」，最後找奶奶去，因為奶奶是旗袍美女。她無奈表示，自己照鏡子後也只能默默吞下委屈，「想一想，好像真的會讓他丟臉。」

馬國賢。（圖／中天）

聽到媽媽的控訴，馬國賢急忙喊冤，卻越解釋越失火。他直言，自己確實看過爸媽的結婚照，「我媽那時候真的很漂亮」，但婚後身材變化太大，讓他一度替爸爸感到心疼，「隨著我媽越來越腫，我爸話越來越少，每天鬱鬱寡歡，我還以為我爸得憂鬱症。」他也擔心媽媽健康，透露曾跟媽媽一起拍戲，親眼看到她靠勞力賺錢的辛苦，「多吃一點我可以理解，但吃到五個便當真的太誇張，後來她真的因為吃太多吃出病來。」

廣告 廣告

馬國賢媽媽。（圖／中天）

許仙姬也點名兒子許明杰，直言始終想不透為什麼兒子這麼抗拒和她同台：「我是很丟臉嗎？他不想讓人知道我是他媽媽。」她透露，許明杰在上海拍戲時，她特地前往探班，卻被兒子嫌棄，「他看到我很不開心，還問我來幹嘛。」

許仙姬。（圖／中天）

對此，許明杰解釋自己只是怕被貼標籤，「我出道四、五年後才開始跟媽媽一起上節目，因為我是星二代，很怕被說是靠媽媽進這行。」不過這番解釋顯然沒能說服許仙姬，她直言母子倆所處的年代與環境完全不同，「你是偶像團體，我是閩南語歌仔戲，怎麼會一樣？」

許明杰。（圖／中天）

許仙姬更爆料，母子曾因一張光碟大吵一架。她回憶，許明杰高中時，她發現書裡夾著光碟，忍不住質問：「你在看成人電影嗎？」沒想到兒子反應比她更激烈，直接回嗆「這沒什麼，我同學都在看」，還氣到把光碟往地上丟。許明杰立刻反駁，覺得媽媽反應太誇張，「她直接罵我是變態耶！」但在許仙姬心中，這件事始終過不去，「他的年紀還不應該看那些，至少要再大一點，或是結婚之後。」她坦言，兩人當時吵到整整三個月不說話，母子冷戰氣氛相當僵。