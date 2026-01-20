馬國賢嫌棄媽媽產後身材走鐘！她心碎：照鏡子也覺得給他丟臉

馬國賢嫌棄媽媽產後身材走鐘。（圖／中天）





《綜藝OK啦》明（21）日將播出「我家兒子真的很有事，不吐不快！媽媽控訴大會砲火全開」，藝人馬國賢媽媽不滿產後身材走樣被嫌棄：「他上小學有一年母親節，我說媽媽是不是要去？他說『媽，妳長這樣算了吧』，他找奶奶去，因為她是旗袍美女，我照鏡子也覺得可能會給他丟臉。」

馬國賢的母親。（圖／中天）

馬國賢的母親。（圖／中天）

馬國賢聽了急忙喊冤：「我有看過我媽跟我爸的結婚照，真的很漂亮，但婚後走鐘的太誇張，隨著我媽身材越來越腫，我爸話越來越少、每天鬱鬱寡歡，我一度以為我爸憂鬱症。」他也擔心媽媽身體出狀況：「我跟我媽去拍戲過，真的很辛苦，大、小箱子不停地搬，她用勞力換金錢，那付出勞力時，要稍微吃多一點是可以體會的，但吃到5個便當我就覺得有點太誇張，後來她真的因為吃太多吃出病來。」

廣告 廣告

朱宇謀辦休學惹火媽媽。（圖／中天）

朱宇謀辦休學惹火媽媽。（圖／中天）

朱宇謀媽媽不滿他自己辦了休學：「他要成為明星，竟然自己偷偷休學，還理直氣壯地說『我已經長大了，不用妳管』，就甩門離家出走，好幾個禮拜沒回來。」但朱宇謀反倒覺得是媽媽太傳統：「未來要做什麼她不管，至少大學要讀完，但我覺得走這行實戰經驗比較重要，剛好有公司要簽我當練習生，我必須把時間空出來。」

而朱宇謀還被媽媽抱怨太固執：「我視網膜剝落開刀要去複檢，他騎摩托車來要陪我去，我說我現在不適合騎摩托車，他說一定把我安全送達，本來坐計程車30分鐘可以到，他騎了1小時，到那邊眼睛乾乾澀澀的，醫生就說『妳這樣眼睛會惡化』。」朱宇謀聽完委屈表示：「那時候我經濟狀況比較不好，醫藥錢也是我姐姐出的，我覺得自己很沒用，想說為她做點什麼。」



【更多東森娛樂報導】

●賀一航兒誤入歧途！昔遭砍12刀命危 父一舉動回頭

●《功夫》火雲邪神死後突發文！梁小龍「遺書公開」：我到很遠的地方拍電影去了

●愛雅懷孕8月遭咒「流產一屍兩命」 對方身份曝：太恐怖

