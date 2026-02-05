馬國賢曝婚後「財產分配」 不解：為何要藏私房錢？

《寶島西米樂 守護》中馬國賢飾演的布莊老闆「木成」，以溫潤、為人和善的形象深植人心。劇中他面對作風強勢的老婆，夾在太太與媳婦之間來回安撫，因其總是站在媳婦角度思考，被網友大讚是「暖男公公」。

馬國賢劇中是個暖男公公也是位好老公。（圖／台視）

馬國賢非常喜歡「木成」樂天的個性，更稱讚該角色將「家和萬事興」實踐在家庭生活中。他透露，木成在戲裡完全不跟老婆吵架，總是給予建議與方向，自嘲：「這是我追求的目標，但現實生活中，我大概只能做到木成的一半！」

劇中妻子陳婉婷感性分享與馬國賢合作的心情：「國賢哥人非常好，完全沒有架子！」透露兩人因對戲密集培養出戰友般的交情，幾天沒見到彼此還會互道「想念」，更直言：「活動舞台上有國賢哥在身邊很有安全感，完全不用擔心會被問倒問題。」

陳婉婷(左)透露馬國賢私下毫無架子。（圖／台視）

劇中木成為了藏私房錢鬧出不少笑料，馬國賢直呼：「我真的不能理解為什麼要藏私房錢！」他推測角色或許是和太太共同創業，財務才由老婆處理。至於現實生活，馬國賢透露夫妻倆財務各自管理：「家中主要開支跟大事我處理，其他由老婆負責。但通常家中大事都能化做小事，所以我只要負責主要開支就好！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導