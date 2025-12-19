馬國跟進澳洲社群禁令 研議平台導入身分驗證

繼澳洲成為全球首個全面禁止16歲以下青少年使用社群媒體的國家，馬來西亞也計畫跟進相同禁令。

中學訓導主任陳星君指出，「禁止的話，他學生都有辦法，他都有辦法跟你去使用這個管道的，老師、家長都應該去教導孩子，讓孩子知道要怎麼樣的去善用社群平台。」

近期馬來西亞一宗「14歲男學生殺害16歲女同學」的校園命案，引發社會高度關注。輿論將矛頭指向暴力電玩與網路文化，也讓政府在兒少保護議題上面臨更大壓力。

檳城研究院研究主任陳利威表示，「馬來西亞如果你追溯回它過去網路管制的歷史，他有一個條文就是，他不管制網路，網路是自由的，但是這個權利呢，他要拿回來了。」

從「網路自由」被視為民主化推手，到現在假訊息、詐騙與仇恨言論快速擴散，各國政府都面臨同樣壓力，陸續收緊社群平台規範。

陳利威認為，「科技的大企業本身以利益為主，他們是網路安全問題的一部分，缺乏有效的來自國家機關的管制，他們將無視網路的弊端。」

馬來西亞的社群禁令，可能要求所有用戶完成電子身分驗證（eKYC），也就是上傳身分證等官方文件，綁定在社群的真實身分。

公視國際記者劉苑杉報導，「這項計畫最近幾個月才提出，整個過程非常的倉促，具體該如何實施？細節又是什麼？到至今還沒有公佈。」

獨立媒體機構警告若缺乏完善配套，實名制可能從社群平台，擴大到新聞留言區或其他通訊軟體。

韓江大學學院大眾傳播系講師劉益強說道，「我們看到其實政府也有採取很多所謂的惡法來箝制媒體自由，甚至是人民的言論自由。」

馬來西亞現行的個資保護法（PDPA）主要規範商業用途，實名制恐怕有個資外洩的風險。

劉益強解釋，「一般用戶他們使用社媒帳號，去註冊玩遊戲，那麼遊戲帳號這一些很私密的資料，其實並沒有保障在這個個資法裡面。」

網路詐騙與兒少安全，讓「有限度的國家介入」看似合理，但政策如何執行、監督機制是否到位仍充滿變數。政府、媒體、社群平台也需彼此問責，盡快完善數位治理。