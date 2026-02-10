馬國7警當搶匪! 強闖住處逼中遊客轉160萬價值加密貨幣 當局震怒抓人

馬來西亞加影鎮綠野山莊。 圖 : 翻攝自馬來西亞觀光局

[Newtalk新聞] 近日，據馬來西亞媒體報導，7 名當地員警夥同 5 名男子，深夜闖入雪蘭莪州加影鎮一處住宅內，恐嚇並勒索中國遊客，最終迫使受害者通過加密貨幣轉帳約 20 萬令吉 ( 約 160 萬元新台幣 )。警方展開調查後迅速行動，成功將涉案員警逮捕。

消息人士透露，該案發生於 5 日晚約 23 時左右，事發地點為加影鎮綠野山莊（CountryHeights）的一處住宅。當晚，8 名中國遊客在屋內休息，突然遭到 12 名男子破門而入，當中有人身穿警隊反光外套，並且向眾人出示警方證件，自稱是員警。

廣告 廣告

報導指出，一行人進入屋內後，強行檢查所有人的手機及筆記型電腦，並拷貝相關資料，索要並拍攝護照資料，指控他們涉嫌在柬埔寨從事詐騙活動。然而，經檢查後警方並未發現任何違法證據，護照記錄也顯示，屋內的中國遊客從未前往柬埔寨。

儘管如此，涉案警員仍向中國遊客發出威脅，要求支付 40 萬令吉，否則將向移民局舉報導致他們被捕。恐懼之下，加之擔心同行女伴的安全，其中一名受害者向國內的雇主求助，最終按嫌犯指示，通過加密貨幣轉帳約 20 萬令吉至指定的加密貨幣錢包。轉帳完成後，犯罪嫌疑人迅速離開現場，臨走前警告受害者須在兩 2 天內搬離該住宅，否則將再次上門。

加影警方在接到受害者報警後立即展開調查行動，通過社區內的監控，確認案發當天，7 名涉事員警乘坐隸屬警隊轎車進入住宅區。7 日淩晨，恐嚇、勒索中國遊客的 7 名在職警員被逮捕。7 人中有警長、伍長及普通警員，從警資歷 2 年至 27 年不等，分別隸屬加影警區不同單位。所有犯罪嫌疑人尿檢結果仍在等待中，暫未發現毒品前科。

目前，警方將此案列為結夥持械搶劫案，並援引刑事法典第 395 條文展開調查。同時，警方將向當地法院申請延扣令，以協助進一步調查。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

納坦雅胡不開心! 8國聯合聲明＋英國也表態 川普說話了.....

(影) 冬奧與超級盃都在批川普! 壞痞兔中場秀又開嗆 冬奧選手拒絕效忠