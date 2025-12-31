馬執政共機只「誤闖」1次 羅再嗆民進黨

▲國民黨立委羅智強說，民進黨執政後，共機艦三天兩頭越中線，光30日單日就創下130架次紀錄，馬當8年總統1次誤闖，跟2016年民進黨執政後，中線被無視，嚴重度是可以相類比的嗎？（圖／翻攝羅智強臉書）

[NOWnews今日新聞] 中國圍台軍演展開實彈射擊，封鎖台灣，其中第4號實彈射擊臨時危險區，實際上不僅涵蓋領海，甚至已包括領海基點編號T15的七星岩，不過國民黨仍封殺1.25兆國防預算，國民黨立院黨團書記長羅智強說，民進黨執政後共機飛越海峽中線，喪權辱國，綠營反譏搞不清楚歷史，2011年馬英九執政時期，共機就首次跨越海峽中線。羅今（31）日再反嗆，該次是誤闖。

羅智強說，他提到馬英九執政能守住海峽中線，但賴清德執政卻不行，民進黨民代馬上護航跳腳，說2011年蘇愷-27就跨越海峽中線，還說手機就能查、罵我騙人，但我國的國防安全研究院公開報告都指出，「2011年蘇愷-27共機，在攔截由台灣海峽南向北飛目的地為琉球之美軍U-2型偵察機時，踰越海峽中線，為時2分鐘。此次屬於誤闖，而非蓄意之行為」，該報告還說，跟2019年蔡執政時首度飛過中線相比，2019更具計畫跟針對性，2011只是誤闖。

羅智強說，民進黨執政後，共機艦三天兩頭越中線，光30日單日就創下130架次紀錄，馬當8年總統1次誤闖，跟2016年民進黨執政後，中線被無視，嚴重度是可以相類比的嗎？「我就問，你民進黨執政執掌國家資源，有做了什麼反制努力？有做到什麼折衝樽徂來減低風險？」

羅智強說，連彼此是戰略頭號對手美、中，都曉得要「川習會」，有「對話交流減少誤判、降低風險」的必要，民進黨卻是斷絕往來，動輒嗆對方「實力不足」。美日依據自己的國家利益做出判斷，那台灣國人的安全福祉與國家利益，又在民進黨施政藍圖的哪裡呢？海峽中線是一條無形的線，即使中共從未承認，但在馬總統執政、兩岸關係良好時，確實都尊重此一界線。

羅智強說，民進黨只會叫囂內鬥的結果，就是完全無能，棄守海峽中線，台海防禦縱深盡失。守護和平，國民黨在馬總統執政時就示範過了，國民黨執政做得到，民進黨執政卻做不到。對岸軍演，我一向立場清楚，反對並譴責任何造成區域衝突升高的行為，並且這更不是兩岸人民所希望看到的。

羅智強說，心中只有選舉跟意識形態的民進黨，永遠不會理解，擔心家人小孩要上戰場的恐懼，永遠不會理解，站在美中台支點的台灣，可以有辦法穩固和平、放眼國際，因為他們心中想的永遠只有黨的利益，沒有國家長遠的「大局觀」。暴衝總統、大撒幣而令人擔憂的國防外交、失能的兩岸機構、急著對內找敵人的黨公職，會為了找到一次「誤闖」而沾沾自喜，卻一點都不想回答國人擔憂的戰爭與天價軍購問題，這就是民進黨，以及民進黨兩岸路線現在的真實寫照。

