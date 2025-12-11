馬士元形容小紅書像「走私進口的巴士」只能設下路障 內政部：資料會被傳回中國伺服器
日前內政部宣布暫行封鎖小紅書一年，被質疑是箝制民眾的言論自由。資深政治評論員黃暐瀚今天在廣播節目中專訪內政部次長馬士元，他表示，小紅書可以說是兩岸網路上唯一「直通的高速公路」，資料會被不斷回傳至中國的伺服器。
馬士元警告這可能導致用戶被建立「數位分身」，被用來進行未經授權的行為。
不同於 Meta（臉書）、Google 或 LINE 在台灣有法律代表人且會配合政府下架詐騙廣告，小紅書在台灣沒有窗口，對於政府的溝通完全不回應。
馬士元今上午接受專訪，被問及小紅書暫封一事，他說明，由於目前政府完全無法保護在小紅書上的國人。當其他平台（如 Meta）配合打詐、詐騙難度增加時，詐騙集團便轉向這個「無法管轄」的平台。
採取的手段：是「讓它變得很難用」而非「全面封鎖」
內政部以《詐欺犯罪危害防制條例》第 42 條做出此規範，馬士元強調，這不是像中國那樣的「網路長城」封鎖，而是讓它「變得很難用」，以此迫使業者出面協商。
內政部透過「停止解析」 (DNS Blocking)，就是讓小紅書的網址無法解析到正確的 IP，導致網頁版無法開啟。以及「限制接取 (IP Blocking)」，就是針對 App 使用的動態 IP，政府每週會進行滾動式封鎖。這會讓使用者覺得連線「忽快忽慢」、不穩定，藉此增加使用障礙。
走私巴士開上台灣的高速公路 只好設下路障
馬士元形容「小紅書就像是走私進口的巴士」，外觀很漂亮、免費搭乘、車上還有好玩的娛樂。但這輛車是「走私進口」的（無落地、無納管），沒有行照、也沒經過安全檢驗。
當這輛車在台灣上路，並且超速、闖紅燈（詐騙、資安違規）時，台灣的警察完全無法攔停它，因為這輛巴士掛的是上海的車牌。所以政府現在只好設下路障，禁止這輛危險車輛繼續自由行駛。
臉書上詐騙更多為何拿小紅書開刀？「小紅書無法管轄」
很多民眾會質疑說那臉書上、Line上面的詐騙更多，為什麼不去取締他們，要拿小紅書開刀？馬士元解釋，因為小紅書是目前沒有被管理的場域，如果出現詐騙，民眾也求助無門。
馬士元：小紅書過度蒐集用戶資料 家長要小心
雖然小紅書的內容看似無害，但馬士元指出， 該 App 會讀取手機內「非該 App 使用」的資料，包括相簿、通訊錄、其他 App 列表、剪貼簿內容、甚至臉部資訊，有過度搜尋資料的風險。
小紅書深受年輕族群的喜愛，但馬士元呼籲，家長注意青少年使用的狀況。「恐怕在使用APP的時候，會直接側拍、偷聽、讀取裝置上的內容」，可能會出現把青少年的影像傳回去的風險。
雖然很多平台都會蒐集用戶資訊，但其他的平台對個資、資安有一定的保護。小紅書蒐集的用戶資訊會回傳到位在中國的伺服器，也無法確定這些資訊會被拿來做什麼樣的用途。
其他人也在看
鎖定中國與亞洲 墨國2026祭50％關稅重拳
墨西哥參眾兩院10日通過法案，擬從2026年起對中國及其他尚未與墨西哥簽署貿易協議的亞洲國家，如印度、韓國、泰國和印尼等加徵最高50％的關稅。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 1
世銀估中國2025年經濟成長4.9% 2026年4.4%
（中央社記者呂佳蓉北京11日電）世界銀行今天發布最新一期的簡報預測，2025年中國經濟成長率為4.9%，預計2026年經濟成長率為4.4%。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
馬克宏擬邀習近平出席G7峰會 日本盼法國謹慎
（中央社台北11日電）法國總統馬克宏據報考慮邀請中國國家主席習近平出席明年在法國舉行的G7峰會。對此，共同社報導，日本政府已向法國表達擔憂並盼謹慎處理，因為若基本價值觀不同的中國參加，將難以坦率討論。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
墨西哥通過對中國等亞洲產品課徵關稅 中國汽車稅率50%
墨西哥國會週三（12/10）批准對中國及多個亞洲國家進口商品徵收最高50%的新關稅，以保護國內產業。這項政策與美國川普政府加強對中貿易壁壘的方向一致。太報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
一卡通iPASS MONEY APP傳捷報 下載量破330萬
一卡通今（11）日宣布， iPASS MONEY APP已達成下載數正式突破330萬的里程碑。iPASS MONEY推出限時回饋，在2025年12月11日至12月31日活動期間內，只要開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，可獲得最高1500元大禮包，包括最高1000元優惠券，以及同時連結指定銀自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
郵政VISA金融卡正式支援Apple Pay 簡單幾步驟就能加卡
中華郵政今（9）日表示，自即日起正式支援 Apple Pay 。民眾可以在常用的 Apple 裝置，透過 Apple Pay 使用郵政VISA金融卡，店內、線上，或是 app 內都能支付。中華郵政表示...華視 ・ 1 天前 ・ 1
總統出席青年百億海外圓夢基金計畫成果展（1） (圖)
「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會11日在華山文化創意產業園區舉行，總統賴清德（左4）、教育部長鄭英耀（右4）上台和青年合影。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
不只有可愛動物！盤點《動物方城市2》狂飆破紀錄的5大關鍵！
2025年底迪士尼動畫強勢回歸！《動物方城市2》以驚人爆發力席捲全球，上映短短5天便進帳5.56億美元，刷新影史動畫電影最大開片、北美感恩節檔最高開片，以及中國影史外片單日最高開片的多項紀錄。至今全球票房9.5億美金，即將挑戰《MINECRAFT麥塊電影》和《星際寶貝：史迪奇》成為今年好萊塢票房冠軍！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
Google Stitch推出熱點圖！能在沒有真實流量的情況，預測用戶視線焦點：亮點更新一次整理
Google Stitch最近推出名為「Shipmas」的重大更新，結合Nano Banana Pro模型推出預測熱點，可在設計階段預測使用者視線。數位時代 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
未來 iPhone 與 Android 之間換機將更容易
跨平台換機體驗將迎來重大變革！根據《9to5Google》報導，蘋果與 Google 正合作打造新一代資料轉移機制，未來使用者在 iPhone 與 Android 之間切換將比科技新報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
儀式感滿分！從晨起梳妝到居家娛樂 五款科技逸品給最懂生活的人
好科技，就是讓生活變好用、也變好玩！真正懂生活的人，把科技當成創造儀式感的小幫手：早晨更順、家裡更舒服、回憶更動人。這次精選五款超有魅力的科技逸品，美學×智慧一次到位，歲末就靠它們替生活升級！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
咖啡可降17%死亡率！「每天黃金杯數」曝：超過就減少好處
現代人常喝咖啡提神，但咖啡還能守護健康。醫師江守山表示，民眾應喝不加糖的黑咖啡，因為新研究發現，相較於不喝咖啡的人，常喝黑咖啡的人死於慢性疾病的風險最多可降低17%，最佳的杯數為每天2~3杯。當喝到第4杯，咖啡對心血管的益處就開始下降。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
忙到睡不飽有解方？專家揭「睡眠存款法」真的有效！提前還清睡眠債
在忙碌不得閒的狀態下，要能睡得飽又睡得好，對多數現代人來說十分奢侈。不過，想讓身體充分休息，除早睡、休假補眠外，還有「睡眠存款法」，讓人先把睡的覺存起來，為可預期的睡眠不足做準備。 一夜好眠，隔天起床神清氣爽，是許多時常睡不好、睡不夠的人的願望。朝九晚五的上班族或一般學生睡不飽，可能可以透過週末補眠養精蓄銳或還睡眠債。然而，對部分輪班或工作性質常無法睡飽的民眾來說，在有機會可以睡的時候，就多睡一些的「睡眠存款法（Sleep Banking）」，或許才是讓人能打起精神，持續撐下去的關鍵。 預期會睡不飽，就先多睡一點存著用？ 睡眠存款法的概念及研究，最早在2009年由美國華特里德陸軍研究所精神及神經醫學專家魯普（Tracy L. Rupp）等人，在《睡眠》（Sleep）期刊中提出。該研究將24名成年的健康受試者分為每天睡10小時的「延長睡眠組」，以及睡7小時的「一般習慣睡眠組」。 2組受試者皆經過為期7天、每天只能睡3小時的睡眠限制，再進行為期5天，每天睡8小時的恢復睡眠後，進行測試。實驗結果發現，雖然兩組受試者在主觀上感覺一樣累，但相較於一般習慣睡眠組，延長睡眠組在睡眠不足期間，較能維持康健雜誌 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
元旦攀登觀霧最高山榛山 明起開放報名
雪霸國家公園管理處（下稱雪霸處）轄下觀霧遊憩區最高山榛山海拔2489公尺，視野遼闊，雪霸處也將連續12年舉辦「元旦榛山登山活動」，以觀霧榛山減碳登山趣為主題，活動從觀霧山椒魚生態中心出發，全程來回約10公里由國家公園專業解說員隨行帶領，12日起開放報名、限額30名報名網址。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
LINE錢包在這裡！一卡通iPASS MONEY APP限時高回饋 快拿1500元大禮包
一卡通今（11）天宣布，iPASS MONEY APP下載數突破330碑！推出限時回饋活動，在2025年12月11日至12月31日活動期間內，只要開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，立享最高 1,000 元優惠券；同時連結指定銀行帳戶，最高還能再享500元回饋。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
國軍完備教召獎金規定 志願教召人數卻逐年降低
國軍近年持續改革教育召集，延長訓期、提高教召薪餉，並發放志願教召獎金。但根據立法院預算中心報告顯示，雖然教召滿5次而發放獎金的人數增多，但志願教召的人數卻逐年下降，剛開辦時還有近400人申請，今年卻恐怕不到300人。根據新制教召規定，後備軍人接受教召次數達到5次後，每次教召皆會加發獎金5千元，該規定自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
台中夯點洗牌！公益路商圈吸引2106萬人 力壓逢甲夜市
台中夯點洗牌！公益路商圈吸引2106萬人 力壓逢甲夜市EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
溫馨戀愛大作《心跳文學社》無預警宣布上架手機平台免費下載，在哪都逃不過莫妮卡
溫馨戀愛打破第四面牆，多年來都是社群討論經典的大作《心跳文學社》（Doki Doki Literature Club），經由團隊 Team Salvato 驚喜宣布上架兩大手機而且還是平台免費下載，我們都逃不過，或者終將面對莫妮卡的救贖。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
不等員工出事才輔導！奕力科技提前導入照顧管家，實踐「照顧不離職」
員工平均年紀40歲，奕力科技預見超高齡社會的需求，超前布署，導入照顧管家，營造「照顧不離職」友善職場，是員工最堅實後盾。 奕力科技員工年紀多介於35～40歲，不算太「資深」的公司，但2023年成立ESG永續發展委員會時，就與民間長照平台「愛長照」合作，提供員工家庭照顧諮詢與資源串聯。方案推出第1年，永續長陳瑞文就受惠。企業對員工高齡眷屬的照顧與協助，陳瑞文感觸很深。 陳瑞文的岳母患有輕微失智及糖尿病，平時與其他家人同住，但年輕人白天上班，多數時間仍是老老照顧。某天早晨，岳母忘記吃早餐，血糖過低昏迷，岳父以為老伴還在睡夢中，過了好一段時間才兵荒馬亂送醫。 雖然岳母的身體穩定了，但出院後的居家照顧才是考驗。這次事件，讓家人意識到，長輩已進入需要他人協助日常打理的階段，但第一次遭遇長輩有照顧需求，讓他不知該從何下手。陳瑞文啟動公司與愛長照合作的家庭照顧管理服務，在愛長照的照顧管家協助下，擬定長輩照顧計劃、取得資訊與資源。 照顧管家先幫陳瑞文盤點自身狀況，規劃照顧重點，檢視社會和政府有哪些資源，接著啟動長照2.0居家照護，引入政府的長照個管師，由居服員提供居家照護服務，接著安排岳母到日間照護中康健雜誌 ・ 2 小時前 ・ 發起對話