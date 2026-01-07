馬士元曝我國國安「1949年來空前威脅」：幾乎是俄軍攻烏前兆

內政部次長馬士元。（圖／內政部）





行政院上月通過了《國家安全法》修法，針對「鼓吹戰爭」與「對敵效忠」增設罰則，最高可開罰100萬元。內政部次長馬士元直言，我國的國安遭受1949年以來空前威脅，台灣目前面臨的處境，與當年俄羅斯入侵烏克蘭前的種種前兆驚人相似。

國安面臨1949年來空前威脅

行政院上月正式通過《國家安全法》修法草案，明確規定任何人不得公開鼓吹或倡議以武統消滅我國主權。立法院內政委員會今（7）日審查《國安法》修正草案，內政部次長馬士元今日指出，台灣正遭受1949年以來最嚴重的國安威脅。特別是去年底解放軍進行侵台演習，甚至延伸到網路空間的資訊戰。馬士元強調，境外勢力正配合國內協力者與網軍進行大規模宣傳攻擊，這種透過資訊傳播配合軍事恫嚇的手法，與俄羅斯攻擊烏克蘭之前的徵兆如出一轍。

共諜案件暴增

陸委會副主委梁文傑在審查會中提出具體數據，顯示中共對台滲透已達無孔不入的程度。根據國安局統計， 2024年因共諜案被起訴的人數高達64人，數字是2021年的3倍，成長態勢驚人。梁文傑進一步分析，目前的滲透管道主要包括黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體以及民間社團等五大領域。他指出，現行法制對「發展組織」雖有處罰，但對「參與組織」的規範不夠明確，導致許多案件無法有效遏止，因此本次修法有其急迫性。

法律規範數位空間

針對外界對言論自由的疑慮，梁文傑解釋，修法禁止鼓吹戰爭宣傳是履行國際公約的義務，旨在防止敵對勢力利用台灣的民主自由來瓦解民主制度。隨著國家安全防線延伸至數位空間，修正草案特別增訂了網路服務提供者的協力義務，建立一套能快速反應並依法下架有害訊息的機制。梁文傑強調，當前國安不再侷限於實體邊界，必須避免境外勢力利用社群媒體與網路便利性在台灣境內進行分化，才能真正守護國家的長治久安。

