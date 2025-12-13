馬士元：台灣綠建築認證密度高 有賴公私合作

（中央社記者賴于榛台北13日電）內政部今天為第13屆優良綠建築得獎作品舉行頒獎典禮，內政部次長馬士元致詞時說，建築設計與工法因氣候變遷陸續改變，積極減少對環境的衝擊，而台灣綠建築認證堪稱世界密度最高的國家，這都有賴公、私合作，對環境營造做出重要貢獻。

「第37屆台北國際建築建材暨產品展」11日至14日在台北南港展覽館一館1樓及4樓展開，集結近500家國內外廠商、超過2400個國際標準攤位，展出內容從各式建材、專業工具、家居設備、設計美學到工程應用等領域，2025台灣建築獎、內政部第13屆優良綠建築得獎作品頒獎典禮等也在展期舉行。

內政部第13屆優良綠建築共有14件獲獎作品，其中公有建築6件、私有建築8件。馬士元出席頒獎典禮時指出，因氣候變遷，傳統建築設計與工法都逐步改變，積極減少建築對環境的衝擊，建築師則成為建築與環境之中的專業溝通者，感謝建築師公會長期與政府綠建築政策、都市更新、友善環境政策上都有友善合作。

他說，內政部第13屆優良綠建築評選中，官方與民間獲獎約各半，顯示除政府在推動綠建築之外，民間建築師、營造相關同業皆積極努力，因此台灣也成為全世界綠建築認證密度最高的國家，這都是公私合作，在環境營造上面很重要的貢獻。

對於此次獲獎的公有建築作品，馬士元說，「中央研究院南部院區綜合大樓」部分，建築師以光電板頂蓋迴廊，串連成流暢的動線空間，形成透光遮陽又遮雨的風廊，其節能減碳的創意設計與構造工法的技術結合，是台灣新興綠建築產業的標竿。

他還舉例，「萬大電廠辦公大樓新建工程」將木質構造與大自然合為一體，以全木構造，融入綠建築永續設計理念，呈現生態保育、自然環境場域木構建築特有的體驗感。

根據內政部說明，台灣在民國88年就建立全球第4個「綠建築標章制度」，也是唯一適用亞熱帶高溫高濕氣候型態的綠建築評估系統，不斷發展創意構造設計與綠建材技術，至今年11月底止，全台已有超過1萬4000件建築物取得綠建築標章。（編輯：翟思嘉）1141213